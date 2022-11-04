Путин заявил, что Запад очень умело подносил фитиль к распаду России

«На протяжении десятилетий после распада Советского Союза Украина прошла путь прямого неприкрытого вмешательства западных стран в ее внутренние дела. Ну собственно и в России пытались сделать то самое», — сказал Путин.
Граждан Украины лишали своей подлинной истории и делали все, чтобы перекроить их сознание, заявил президент.
«Очень умело подносился фитиль к распаду нашей страны», — указал Путин. Президент обратил внимание, что на выставке «Украина. На переломах эпох», которая открылась в «Манеже», рассказывается, как «профессионально подходили к этой работе в некоторых странах Запада».
«Просто десятилетиями работали над этим на уровне научных центров, серьезных, с хорошим финансированием», — добавил он. 30 сентября во время своего выступления перед подписанием договоров о включении Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав России Путин заявлял, что западные страны продолжают искать новый шанс развалить Россию, «стравить ее народы и обречь их на нищету и вымирание».
Западным странам, отметил глава государства, «просто не дает покоя», что существует такая «великая огромная страна с ее территорией, природными богатствами, ресурсами, с народом, который никогда не будет жить по чужой указке».
Татьяна Стекольникова