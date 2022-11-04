Советник президента США Салливан посетил Киев с необъявленным визитом

Во время визита в Киев Салливан пообещал, что поддержка США останется «непоколебимой» после промежуточных выборов в Конгресс 8 ноября.
Ранее некоторые республиканцы призывали сократить помощь США Киеву в случае получения контроля над Конгрессом в ноябре. Однако Джейк Салливан заявил, что президент Джо Байден привержен двухпартийному сотрудничеству «при любом сценарии», чтобы обеспечить поступление экономической, гуманитарной помощи и помощи в области безопасности. Салливан в Киеве встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком.
«Я уверен, что… поддержка Украины со стороны США будет непоколебимой, и я говорю это серьезно», — заявил советник президента США (цитата по Reuters). Ермак сообщил, что пятничная встреча с Джейком Салливаном была «очень важной» и что партнеры Украины «полностью понимают нашу ситуацию».
Сегодня, 4 ноября, США объявили о новой военной помощи Украине на $400 млн. После 24 февраля США выделили Украине оружия и другого оборудования на сумму более $18,2 млрд.