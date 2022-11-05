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00:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Правительство Германии призвало Меркель к экономии

Правительство Германии призвало бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель к экономии и напомнило об ограничениях ее привилегий, включая расходы на проезд, пишет немецкий журнал Der Spiegel, ссылаясь на доклад министерства финансов бюджетному комитету бундестага.

Источник: Reuters

Издание со ссылкой на документ пишет, что офис экс-канцлера не должен быть «статусным». Меркель напомнили, что он предназначен «для выполнения должностных обязанностей и постоянных обязательств». В правительстве уточнили, что политик не может использовать его в личных целях и для получения дополнительного дохода.

Командировочные расходы Меркель могут вернуть только в том случае, если она совершает поездку от имени и в интересах ФРГ, уточнил журнал. При этом роскошное содержание офиса Меркель с девятью сотрудниками в бундестаге вызвало критику. Экс-канцлера призвали экономить, в том числе на проезде, а также укомплектовать штат согласно требованиям.

Как считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин, власти Германии из-за проблем с электроснабжением вынуждены сокращать любые расходы.

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