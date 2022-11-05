Байден сообщил, что у США были проблемы с поставками ракет Javelin Украине из-за нехватки чипов

«Ранее в этом году я был на заводе Lockheed Martin в Алабаме, где они делают ракеты Javelin. Угадайте, что? У нас были проблемы с поставкой ракет Javelin Украине, потому что у них не было чипов», — сказал Байден на мероприятии в Калифорнии, которое было посвящено производству полупроводников (цитата по ТАСС). По словам президента, полупроводники нужны не только для ракет, но и для другого вооружения, «которое существует сегодня или появится в будущем».
В октябре США ужесточили ограничения на экспорт технологий в Китай, запретив американским компаниям и лицам без получения экспортной лицензии продавать КНР полупроводники, созданные с использованием американских технологий. Замглавы Минторга США Алан Эстевез в конце октября заявил, что Вашингтон надеется заключить с союзниками сделку по ограничению экспорта в Китай оборудования для производства чипов.