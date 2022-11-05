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03:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Байден сообщил, что у США были проблемы с поставками ракет Javelin Украине из-за нехватки чипов

У США возникали сложности с поставками Украине ракет для противотанковых комплексов Javelin из-за нехватки чипов, сообщил президент США Джо Байден. По его словам, увеличение мощностей в производстве полупроводников является вопросом национальной безопасности.

Источник: AP 2022

«Ранее в этом году я был на заводе Lockheed Martin в Алабаме, где они делают ракеты Javelin. Угадайте, что? У нас были проблемы с поставкой ракет Javelin Украине, потому что у них не было чипов», — сказал Байден на мероприятии в Калифорнии, которое было посвящено производству полупроводников (цитата по ТАСС). По словам президента, полупроводники нужны не только для ракет, но и для другого вооружения, «которое существует сегодня или появится в будущем».

В октябре США ужесточили ограничения на экспорт технологий в Китай, запретив американским компаниям и лицам без получения экспортной лицензии продавать КНР полупроводники, созданные с использованием американских технологий. Замглавы Минторга США Алан Эстевез в конце октября заявил, что Вашингтон надеется заключить с союзниками сделку по ограничению экспорта в Китай оборудования для производства чипов.

Леонид Уварчев

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