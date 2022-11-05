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14:08 (мск), источник: ТАСС

Кремль заявил об отсутствии дискуссий по поводу свободного посещения «Разговоров о важном»

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Еженедельные занятия «Разговоры о важном» являются частью школьной программы, никакого свободного посещения этих занятий не предполагалось, сообщил ТАСС начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Дискуссии никакой нет, это часть школьной программы, которая обязательна для посещения», — сказал Новиков, отвечая на вопрос о том, идет ли в настоящее время дискуссия по поводу обязательности посещения для школьников «Разговоров о важном».

Ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко привел данные опроса ВЦИОМ, согласно которым 83% родителей поддерживают проведение в начале учебных недель церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна, а также проведение занятий «Разговоры о важном».

По мнению Новикова, такие результаты связаны с тем, что у родителей есть доступ к материалам, на основе которых проводятся занятия. «Мне кажется, что такой высокий уровень одобрения связан с тем, что любой родитель может зайти на портал “Разговора о важном” и посмотреть, что там конкретно размещено в качестве материалов к уроку: какие видеоролики, презентации, какие памятки для учителя распространяются министерством просвещения», — отметил Новиков.

«Каждый родитель может посмотреть, что ребенку там преподается. Вероятно, поэтому и вызывает доверие и поддержку», — добавил он.

Еженедельные занятия «Разговоры о важном» начались в школах РФ с 5 сентября. Они проходят по понедельникам. Сценарии занятий с первого класса по 11-й класс адаптированы для разных возрастов школьников. Предполагается, что всего их будет 34 — по количеству учебных недель в году. Для каждого урока разработаны методические рекомендации, в которых описаны последовательность этапов занятия, содержательная часть, представлены вспомогательные материалы для учителей, инструкции для интерактивных заданий и так далее.

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