Кремль заявил об отсутствии дискуссий по поводу свободного посещения «Разговоров о важном»

«Дискуссии никакой нет, это часть школьной программы, которая обязательна для посещения», — сказал Новиков, отвечая на вопрос о том, идет ли в настоящее время дискуссия по поводу обязательности посещения для школьников «Разговоров о важном».
Ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко привел данные опроса ВЦИОМ, согласно которым 83% родителей поддерживают проведение в начале учебных недель церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна, а также проведение занятий «Разговоры о важном».
По мнению Новикова, такие результаты связаны с тем, что у родителей есть доступ к материалам, на основе которых проводятся занятия. «Мне кажется, что такой высокий уровень одобрения связан с тем, что любой родитель может зайти на портал “Разговора о важном” и посмотреть, что там конкретно размещено в качестве материалов к уроку: какие видеоролики, презентации, какие памятки для учителя распространяются министерством просвещения», — отметил Новиков.
«Каждый родитель может посмотреть, что ребенку там преподается. Вероятно, поэтому и вызывает доверие и поддержку», — добавил он.
Еженедельные занятия «Разговоры о важном» начались в школах РФ с 5 сентября. Они проходят по понедельникам. Сценарии занятий с первого класса по 11-й класс адаптированы для разных возрастов школьников. Предполагается, что всего их будет 34 — по количеству учебных недель в году. Для каждого урока разработаны методические рекомендации, в которых описаны последовательность этапов занятия, содержательная часть, представлены вспомогательные материалы для учителей, инструкции для интерактивных заданий и так далее.