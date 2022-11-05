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10:27 (мск), источник: ТАСС

Посол Таиланда сообщил, что россияне могут приезжать в страну, не соблюдая карантин

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Таиланд может принимать россиян без каких-либо коронавирусных ограничений, им не нужно соблюдать ни карантин, ни иметь дополнительные документы. Об этом заявил в интервью ТАСС посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават.

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Источник: Reuters

«Что касается условий и ограничений, позвольте поделиться хорошей новостью: пассажирам больше не требуется предъявлять какие-либо документы, связанные с коронавирусом, по прибытии в Таиланд. Таким образом, никакого карантина и никаких дополнительных документов не требуется», — сказал он.

По словам посла, Таиланд может предложить «отличное гостеприимство» всем иностранным друзьям, в том числе из России.

В этой связи дипломат напомнил, что из России в Бангкок и Пхукет запущены рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «Икар» (Pegas Fly), S7 Airlines.

Посол также обратил внимание, что в последнее время Таиланд приобрел популярность среди так называемых цифровых кочевников, а столица страны в одном из исследований получила высокие оценки в таких ключевых областях, как доступность, погода, скорость широкополосного доступа в интернет, пейзажи и транспорт.

«Чтобы облегчить работу целевых групп посетителей, правительство Таиланда разработало схему долгосрочной резидентской визы для четырех групп людей, а именно: состоятельных граждан мира, состоятельных пенсионеров, профессионалов, работающих в Таиланде, и высококвалифицированных специалистов. Правительство также решило вдвое снизить плату за выдачу этого типа визы», — добавил Вонгсинсават.

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