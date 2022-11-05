22:41 (мск), источник: Lenta.Ru
На Украине захотели нанести удар по Ирану
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал нанести удары по Ирану. Об этом сообщает РИА Новости.
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По его утверждению, на такой шаг нужно пойти из-за якобы поставок Тегераном беспилотников России. «Мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов, баллистических ракет и так далее», — уточнил он, добавив, что Иран «не может безнаказанно это делать и дальше».
Ранее глава иранского МИД Хоссейн Амирабдоллахиан заявил, что Иран действительно передал России партию беспилотников, однако сделал это до начала спецоперации на Украине. Он также отметил, что у Тегерана и Киева есть договоренность, согласно которой последний передаст Ирану документы, подтверждающие использование Москвой иранских дронов в ходе спецоперации, если будет ими располагать.
Перед этим эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин со ссылкой на иранский источник заявил, что Россия заказала у Ирана новые беспилотники Arash-2.