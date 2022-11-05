За 100 лет рог носорога уменьшился в три раза Изменения могут быть совместным результатом естественного отбора и браконьерства
Фоторепортажи
12В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
10Конкурс Nature Conservancy 2022 показал снимки победителей
22:41 (мск), источник: Lenta.Ru

На Украине захотели нанести удар по Ирану

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал нанести удары по Ирану. Об этом сообщает РИА Новости.

Спецоперация на Украине
Источник: AFP 2022

По его утверждению, на такой шаг нужно пойти из-за якобы поставок Тегераном беспилотников России. «Мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов, баллистических ракет и так далее», — уточнил он, добавив, что Иран «не может безнаказанно это делать и дальше».

Ранее глава иранского МИД Хоссейн Амирабдоллахиан заявил, что Иран действительно передал России партию беспилотников, однако сделал это до начала спецоперации на Украине. Он также отметил, что у Тегерана и Киева есть договоренность, согласно которой последний передаст Ирану документы, подтверждающие использование Москвой иранских дронов в ходе спецоперации, если будет ими располагать.

Перед этим эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин со ссылкой на иранский источник заявил, что Россия заказала у Ирана новые беспилотники Arash-2.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Шольц изменил свою позицию в отношении Путина
Кадыров пообещал устроить Зеленского главным уборщиком в Грозном
Спецоперация на Украине
Власти Херсона призвали людей выехать на левый берег Днепра
Россия уничтожила пять греческих БМП сразу после передачи Киеву
Источник рассказал о задержанных в ЛНР пособниках СБУ
Войска России отразили атаки ВСУ в ДНР, ЛНР и Херсонской области
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта