Собеседники газеты уточнили, что американские чиновники не ставят задачу усадить Украину за стол переговоров. Их просьбы направлена на то, чтобы обеспечить сохранение правительством в Киеве поддержки со стороны других стран, которые сталкиваются с опасениями избирателей по поводу растягивания конфликта на годы.
«Администрация Байдена в частном порядке призывает украинских лидеров показать открытость к переговорам с Россией и пересмотреть публичный отказ участвовать в мирных переговорах, если президент Владимир Путин не будет отстранен от власти», — говорится в публикации.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.
Как отметил в конце октября президент Владимир Путин, Россия много раз говорила, что готова к переговорам с Украиной, но киевский режим решил их не продолжать. По его словам, добрая воля Москвы по диалогу с Киевом известна, никаким изменениям и сомнениям не подлежит.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Киев отказался от переговоров с Россией по указу Вашингтона, это совершенно очевидно. Он добавил, что Москва не меняет своей позиции, готова и хочет обеспечивать свои интересы за столом переговоров, но речь идет о нежелании со стороны Украины.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Глава государства подчеркнул, что конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России.