В Пентагоне назвали конфликт на Украине «лишь разминкой»

«Этот украинский кризис, в котором мы сейчас находимся, это всего лишь разминка. Приближается [нечто] большее. И пройдет совсем немного времени, прежде чем мы столкнемся с такими испытаниями, каких давно уже не видели», — сказал Ричард.
По его мнению, Китай и другие конкуренты Вашингтона в военном плане вытесняют США, необходимо активизировать свои усилия по сдерживанию, адмирал охарактеризовал ситуацию фразой «корабль медленно тонет». «Это происходит медленно, но все-таки происходит, подчеркнул он, поскольку конкурирующие государства “внедряют потенциал в полевых условиях быстрее, чем мы”.
«Что нужно, чтобы достичь цели? Это деньги? Это люди? Вам нужны полномочия? Какой риск? Вот так мы добрались до Луны к 1969 году. Нам нужно кое-что из этого вернуть. В противном случае Китай просто вытеснит нас, а Россия в ближайшее время никуда не денется», — резюмировал Ричард.
Такой статус Москвы определен действиями российских войск на Украине, отмечали в ведомстве. «Пренебрегая независимостью своих соседей, правительство России стремится применить силу для изменения границ и восстановления империалистической сферы влияния», — говорится в американской Стратегии национальной обороны 2022, представленной в конце октября. Главной угрозой безопасности Россию назвали и в НАТО.
Власти России выдвигают аналогичные претензии. Президент Владимир Путин выражал уверенность, что западные страны намереваются расколоть страну на множество враждующих регионов. «Вы хотите превратить нас в Московию? Ну, в НАТО это хотят сделать», — говорил он. Власти США заверяли, что не хотят конфликта с Россией.