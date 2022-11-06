Президент Польши заверил, что новых уступок Брюсселю в вопросе реформ не будет

Он напомнил, что в июне ЕК одобрила план по восстановлению польской экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, на сумму более €35 млрд. Тогда глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Польше выделят эти средства только в случае, если в стране будут проведены реформы, на которых настаивает Брюссель.
«Я уже не буду делать никаких ответных шагов на предложения с той стороны. Насколько мне известно, мы выполнили все условия, чтобы получить деньги, наш план расходов был утвержден. Мы ждем выплаты того, что нам причитается», — заявил Дуда.
По его утверждению, Польша и так уже совершила много жестов «доброй воли» и дальнейшие уступки не принесут ничего нового.
«Мы точно знаем, что там есть группа, которая проводит политику, противоречащую основным интересам польского государства, и потирает руки, когда Польше наносят вред в Брюсселе. Это факт. Как факт и то, что леволиберальный лагерь, представители которого в основном сидят в Евросоюзе, хочет добиться смены власти в Польше любой ценой», — сказал он.
Ранее, в конце августа генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро обвинил главу фон дер Ляйен в обмане из-за непредоставления средств согласно одобренному плану восстановления экономики страны.
Однако позднее фон дер Ляйен заявила, что эти средства будут выделены Польше только в случае реализации реформ, на которых настаивают в ЕК.
В частности, она заявила, что реализация плана связана с четкими обязательствами Польши в отношении независимости судебной системы, которые необходимо будет выполнить, прежде чем можно будет произвести какой-либо фактический платеж.
Что касается реформы судебной системы, то в этом вопросе Евросоюз уже несколько лет выражает Польше претензии. В 2020 году Варшава приняла закон о судебной реформе, по которому были изменены процедура назначения судей польского Верховного суда, требования к ним, пенсионный возраст судей, а также введена новелла о праве президента Польши переназначать судей по своему желанию.
Так, 27 октября 2021 года суд ЕС наложил на Польшу штраф в €1 млн в день до отмены положений судебной реформы, которые не устраивают Брюссель.