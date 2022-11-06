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Спецоперация на Украине
21:22 (мск), источник: © РИА Новости

В США сообщили о доставке в Европу более 84 тысяч тонн военной техники

ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. США к концу октября перевезли на европейский континент, в том числе на Украину, более 16 тысяч военнослужащих, свыше 63 тысяч противотанковых систем, почти 1 миллион артиллерийских снарядов, а также более 84,1 тысячи тонн военной техники и снаряжения, следует из информации, опубликованной Транспортным командованием ВС США (Transcom).

Источник: Reuters

«Transcom начал доставлять военные грузы для Украины 21 января и продолжает поставки», — указано в заявлении командования.

Там добавили, что 3 февраля начались перевозки размещенных в США вооруженных сил в Европу.

Согласно приведенным данным, по состоянию на 30 октября для доставки оружия, техники и военнослужащих на европейский континент, включая Украину, командование провело 845 полетов, задействовало 47 судов, 114 железнодорожных составов и более 3,4 тысячи грузовиков.

В результате были доставлены более 16 тысяч военнослужащих, свыше 63 тысяч противотанковых систем, 84,1 тысячи тонн военной техники и снаряжения, более 68,2 миллиона патронов для огнестрельного оружия, свыше 966,5 тысячи артиллерийских снарядов, 202 артиллерийские системы, более 1,4 тысячи противовоздушных систем, 46 радаров, 15 вертолетов и 26 патрульных судов.

В начале ноября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что НАТО переходит от сдерживания РФ путем передового базирования к созданию полномасштабной системы коллективной обороны вблизи российских границ.

Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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