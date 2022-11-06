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22:24 (мск), источник: ТАСС

В ЕК заявили, что подготовка к вступлению Украины в Евросоюз займет годы

График начала переговоров, по словам еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Вархели, «согласовать невозможно».

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 6 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели заявил, что подготовка к вступлению Украины в Евросоюз займет годы. Такое мнение он высказал в воскресенье немецкой газете Welt am Sonntag.

«Учитывая масштабную работу, необходимую для подготовки к участию во внутреннем рынке ЕС и многих других важных областях политики, вся подготовка к вступлению, скорее всего, займет больше года или двух», — сказал Вархели. При этом он добавил, что «Украина стремится к быстрому продвижению реформ и ускорению работы, необходимой для их реализации». «Это позитивно», — отметил еврокомиссар.

«Однако не все семь реформ могут быть выполнены быстро», — констатировал он. График начала переговоров, по словам Вархели, «согласовать невозможно».

В свою очередь вице-премьер-министр по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина утверждала, что страна намерена добиться этого к концу следующего года. Значительное количество реформ, по ее мнению, уже осуществлено, например, в области борьбы с коррупцией и правосудия. «Мы делаем свою домашнюю работу», — заявила «Вельт ам зонтаг» Стефанишина.

«Мы полны решимости завершить вступление в ЕС к концу 2024 года», — сказала она. Это, по ее словам, будет самое быстрое присоединение к Евросоюзу. У предыдущих кандидатов этот процесс занимал в среднем девять лет.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС.

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