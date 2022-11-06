Исследователи нашли на Земле природную «углеродную бомбу»Исследование показало, что торфяники Конго представляют собой огромную углеродную «бомбу замедленного действия»
Фоторепортажи
12В Индии обрушился пешеходный мост
20Подведены итоги конкурса Nikon Small World 2022
Главное
Спецоперация на Украине
6 ноября, источник: Lenta.Ru

Франция захотела ускорить переход к «зеленой экономике»

Франция планирует ускорить переход к «зеленой экономике» благодаря развитию возобновляемых источников энергии, расширению числа атомных электростанций (АЭС) и переходу на электромобили.

Источник: AP 2022

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

«Обсуждаемый сейчас в парламенте закон об ускорении внедрения возобновляемых источников энергии позволит вдвое увеличить темпы экологического перехода. Этот акт даст также возможность определить новые районы размещения солнечных батарей в индустриальных зонах, вдоль автодорог и на объектах железнодорожной сети», — говорится в документе.

В правительстве рассчитывают увеличить количество АЭС и провести реновацию жилого фонда, чтобы экономить электроэнергию. Власти также уверены, что к 2050 году ветроэлектрические установки в море «станут ключевым источником возобновляемой энергии во Франции». До конца десятилетия также планируется высадить миллиард деревьев.

Отмечается, что такое заявление власти страны сделали в преддверии выступления президента Франции Эммануэля Макрона на 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) в египетском Шарм-эш-Шейхе.

В конце октября Организация Объединенных Наций признала недостаточными меры стран по сокращению уровня выбросов парниковых газов, влияющих на глобальное потепление. По данным исследователей, к 2100 году температура на планете может вырасти на 2,5 градуса Цельсия, что на один градус выше целевого показателя, зафиксированного в Парижском соглашении о климате 2015 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Шольц изменил свою позицию в отношении Путина
Кадыров пообещал устроить Зеленского главным уборщиком в Грозном
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
экология