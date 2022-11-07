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00:42 (мск), источник: ТАСС

Захарова предложила Западу свершить правосудие над собой в ответ на инициативу о трибунале

Официальный представитель МИД РФ напомнила о действиях западных стран в отношении Ирака, Ливии и Сербии.

Источник: AP 2022

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на инициативу Чехии о создании трибунала над руководством России за якобы совершенные на Украине военные преступления предложила Западу сначала свершить правосудие над собой.

«С себя начните. Ирак с остатками Ливии оценят деятельное раскаяние Запада. И Сербия, кстати, тоже. Неприкасаемые, когда планируете над собой свершить правосудие?» — написала она в своем Telegram-канале в воскресенье.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.

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