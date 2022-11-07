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02:23 (мск), источник: © РИА Новости

Пушков раскрыл суть Бориса Джонсона, вспомнив о его русских корнях

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон — хладнокровный политик, скрывающийся за «образом лохматого увальня», такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.

Источник: Reuters

Ранее стало известно, что Джонсон отказался участвовать в гонке за пост премьер-министра Великобритании, чтобы не потерять доход в размере не менее десяти миллионов фунтов стерлингов в год от выступлений и продажи своих мемуаров.

«В отличие от того, что многие о нем (Джонсоне — Прим. ред.) думают, это хладнокровный и трезвый политик, знающий когда и что говорить, и умеющий просчитывать свои ходы, но скрывающий все это за частой клоунадой и образом лохматого увальня», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Именно по этой причине, считает Пушков, Джонсон не стал ввязываться в борьбу за пост премьер-министра Соединенного Королевства.

Сенатор также вспомнил о личной встрече с Джонсоном в ноябре 2017 года, когда тот возглавлял МИД Великобритании. В этот момент политик готовился к визиту к Москву на встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым. В преддверии поездки Джонсон «рассказывал о одесско-русских корнях и о том, что ощущает свою причастность к России». Однако в настоящее время подобных заявлений от него не услышать, констатировал Пушков.

После ухода с поста премьер-министра Великобритании Лиз Трасс основными кандидатами на должность остались бывший глава Минфина страны Риши Сунак и предыдущий премьер Борис Джонсон. Однако Джонсон позже объявил, что не будет выдвигать кандидатуру на пост лидера консерваторов и главы кабинета министров. Это привело к назначению Риши Сунака на роль главы правящей Консервативной партии Великобритании и премьера страны. Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году.

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