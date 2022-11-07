Россия напомнила ООН о дедлайне по зерновой сделке

Он отметил: у ООН есть время выполнить взятые на себя обязательства до 18 ноября — эта дата установлена как «логичный дедлайн» текущей сделки.
«ООН нам обещает, что вот-вот будет результат. При принятии решения [о продлении сделки] мы будем оценивать эффективность выполнения российской части сделки и результативность соответствующих усилий ООН», — сказал Полянский.
3 ноября замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что российская часть сделки по вывозу российского зерна, продовольствия и удобрений «реализуется из рук вон плохо», и Москва будет это учитывать при пролонгации документа после 18 ноября. Хотя санкции США, ЕС и Великобритании напрямую не ограничивают экспорт продовольствия и удобрений, они затрудняют финансовые сделки в аграрной сфере, так как основной российский оператор Россельхозбанк попал под рестрикции.
Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины, также известная как зерновая сделка, была заключена в Стамбуле 22 июля. В ее составе два документа, потому российский МИД называет ее пакетным соглашением, то есть выполнение одной его части прямо зависит от реализации другой.
Первый документ сделки — о вывозе украинского зерна. Второй — о российском экспорте продовольствия и удобрений. Согласно ему, ООН должна подключиться к работе по снятию санкций, мешающих поставкам продуктов из РФ. Срок действия первого договора — 120 дней, он истекает 18 ноября. Второй договор рассчитан на три года.