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13:23 (мск), источник: © РИА Новости

Финляндия не намерена размещать ядерное оружие на своей территории

ХЕЛЬСИНКИ, 7 ноя — РИА Новости. Финляндия не собирается после вступления в НАТО размещать ядерное оружие на своей территории, заявил президент страны Саули Ниинистё, выступая на открытии курсов по национальной обороне.

Источник: © РИА Новости

«Хотя мы заранее не ставим никаких ограничений на наше членство в НАТО, Финляндия абсолютно не намерена приносить на свою землю ядерное оружие. И я не видел никаких признаков того, что кто-то предлагает его нам», — сказал глава государства.

Как писали в конце октября финские СМИ, законопроект о вступлении Финляндии в НАТО не содержит практически никаких ограничений на размещение военных баз или оружия массового уничтожения на территории страны.

Финляндия и Швеция в мае, на фоне российской специальной военной операции на Украине, подали заявки на вступление в НАТО.

Из 30 стран — членов альянса 28 уже приняли положительное решение о приеме, кроме Турции и Венгрии.

Как заявил в начале июня помощник генсека НАТО Камиль Гран, никто в альянсе пока не говорил о размещении ядерного оружия в Швеции и Финляндии. При этом он добавил, что вряд ли кто-то будет давать Москве какие-либо гарантии на этот счет.

В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. В то же время, вступление Швеции и Финляндии в НАТО не станет экзистенциальной угрозой для России, уточнил представитель Кремля.

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