Картаполов не ожидает дополнительного набора в рамках частичной мобилизации

«Нет. Много раз говорили, и президент нашей страны говорил, и Министерство обороны РФ, что по указу было положено 300 тыс. набрать, их набрали. Тут никаких вопросов больше нет», — сказал он корреспонденту ТАСС, отвечая на вопрос возможном о доборе мобилизованных в рамках указа, подписанного главой государства 21 сентября.
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту о ее завершении. По словам Шойгу, были призваны 300 тыс. человек, никаких дополнительных заданий в рамках частичной мобилизации не планируется.