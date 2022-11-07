Разгадана тайна древних каменных шаровАрхеологи раскрыли секрет необычных каменных шаров, которые в большом количестве ранее находили в древних поселениях на греческих островах
Фоторепортажи
12В Индии обрушился пешеходный мост
19Победители Wildlife Photographer of the Year 2022
14:26 (мск), источник: ТАСС

Картаполов не ожидает дополнительного набора в рамках частичной мобилизации

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов не ожидает дополнительного набора граждан на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Спецоперация на Украине

«Нет. Много раз говорили, и президент нашей страны говорил, и Министерство обороны РФ, что по указу было положено 300 тыс. набрать, их набрали. Тут никаких вопросов больше нет», — сказал он корреспонденту ТАСС, отвечая на вопрос возможном о доборе мобилизованных в рамках указа, подписанного главой государства 21 сентября.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту о ее завершении. По словам Шойгу, были призваны 300 тыс. человек, никаких дополнительных заданий в рамках частичной мобилизации не планируется.

Следите за развитием темы Частичная мобилизация
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Увидев, что советский летчик жив, японцы принялись с воздуха из пулеметов добивать его искореженную машину. Вскоре И-16 загорелся
"За мировое доминирование приходится слишком дорого платить. У нас на это средств нет. Это обуза, и нам она не нужна"
Спецоперация на Украине
МО России заявило о неудачных атаках ВСУ на трех направлениях
Минобороны опровергло сообщения о высоких потерях под Павловкой
Российские военные уничтожили хранилище топлива на Украине
Мобилизованные усилили оборону в районе Энергодара
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Госдумазакон