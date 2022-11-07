Акулы помогли ученым найти «самый большой в мире» лес водорослей Теперь исследователи надеются привлечь внимание к морским обитателям и уменьшить воздействие человека на подводную жизнь.
Фоторепортажи
40Показаны самые смешные фотографии дикой природы
20Подведены итоги конкурса Nikon Small World 2022
Главное
Спецоперация на Украине
17:27 (мск), источник: © РИА Новости

Активы «Укрнафты» и «Мотор Сич» получили статус военного имущества

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Национализированные активы предприятий, среди которых «Укрнафта» и «Мотор Сич», получили статус военного имущества и перешли в распоряжение Минобороны Украины, заявил председатель Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Источник: © РИА Новости

«Изъятые активы получили статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины», — говорится в заявлении на странице СНБО в соцсетях.

Как отмечается, с завершением действия военного положения владельцам могут либо вернуть эти активы, либо возместить их стоимость.

«Для обеспечения потребностей страны в условиях военного положения мы имеем право принимать такие решения», — добавил Данилов.

Как сообщали источники издания «Украинская правда» в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, среди национализированных компаний ПАО «Укрнафта», ПАО «Укртатнафта», АО «Мотор Сич», ЧАО «АвтоКрАЗ» и ЧАО «Запорожтрансформатор».

Ранее в понедельник украинское издание «Экономическая правда» сообщило, что власти страны решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе «Укрнафту», «Укртатнафту» и «Мотор Сич», акции перейдут в собственность государства. СМИ связывают их с бизнесменами Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным.

По информации издания, компаниям Коломойского в «Укрнафте» принадлежит около 42 процентов акций, владельцами других акций являются государство в лице «Нефтегаза» (50 процентов плюс 1 акция) и миноритарные акционеры. В «Укртатнафте» олигарх Геннадий Боголюбов владеет с партнерами порядка 60 процентами акций. Компания «АвтоКрАЗ» входит в группу «Финансы и кредит» олигарха Константина Жеваго. Вячеслав Богуслаев в 2017 году продал 56 процентов акций компании «Мотор Сич» китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Позже по соблюдению антимонопольного законодательства операции с акциями «Мотор Сич» были заблокированы и арестованы. Богуслаев в октябре нынешнего года арестован по подозрению в госизмене, пишет издание.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Во Франции заявили, что Байден намерен устранить Зеленского
В Китае призвали Запад отступить из-за 'невероятного' оружия России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта