Активы «Укрнафты» и «Мотор Сич» получили статус военного имущества

«Изъятые активы получили статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины», — говорится в заявлении на странице СНБО в соцсетях.
Как отмечается, с завершением действия военного положения владельцам могут либо вернуть эти активы, либо возместить их стоимость.
«Для обеспечения потребностей страны в условиях военного положения мы имеем право принимать такие решения», — добавил Данилов.
Ранее в понедельник украинское издание «Экономическая правда» сообщило, что власти страны решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе «Укрнафту», «Укртатнафту» и «Мотор Сич», акции перейдут в собственность государства. СМИ связывают их с бизнесменами Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным.
По информации издания, компаниям Коломойского в «Укрнафте» принадлежит около 42 процентов акций, владельцами других акций являются государство в лице «Нефтегаза» (50 процентов плюс 1 акция) и миноритарные акционеры. В «Укртатнафте» олигарх Геннадий Боголюбов владеет с партнерами порядка 60 процентами акций. Компания «АвтоКрАЗ» входит в группу «Финансы и кредит» олигарха Константина Жеваго. Вячеслав Богуслаев в 2017 году продал 56 процентов акций компании «Мотор Сич» китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Позже по соблюдению антимонопольного законодательства операции с акциями «Мотор Сич» были заблокированы и арестованы. Богуслаев в октябре нынешнего года арестован по подозрению в госизмене, пишет издание.