Путин намерен лично обсудить с россиянами поддержку мобилизованных

Во время рабочей встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей, которая состоялась при посещении региона, глава государства выслушал информацию в том числе о выплатах мобилизованным. Президент обратил на это особое внимание и отметил, что нужно напрямую общаться с людьми на эту тему.
«Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», — пообещал он.
Путин также попросил Руденю обобщить опыт Тверской области по поддержке мобилизованных. Кроме того, он подчеркнул, что важно собирать «массив материалов и вопросов, которые подлежат решению», а также озвучивать предложения на этот счет. Губернатор в ответ заверил, что все поручения будут выполнены.
Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил Путину о завершении призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. Министр указал, что в Вооруженные силы набрали планируемые 300 тысяч человек. Кроме того, военное ведомство решило все существовавшие на начальном этапе проблемы. Мобилизованные «обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников».
После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.