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17:26 (мск), источник: © РИА Новости

Путин намерен лично обсудить с россиянами поддержку мобилизованных

ЗАВИДОВО (Тверская обл.), 7 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует лично обсудить с россиянами, как обстоит ситуация с поддержкой мобилизованных.

Источник: РИА "Новости"

Во время рабочей встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей, которая состоялась при посещении региона, глава государства выслушал информацию в том числе о выплатах мобилизованным. Президент обратил на это особое внимание и отметил, что нужно напрямую общаться с людьми на эту тему.

«Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», — пообещал он.

Путин также попросил Руденю обобщить опыт Тверской области по поддержке мобилизованных. Кроме того, он подчеркнул, что важно собирать «массив материалов и вопросов, которые подлежат решению», а также озвучивать предложения на этот счет. Губернатор в ответ заверил, что все поручения будут выполнены.

Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил Путину о завершении призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. Министр указал, что в Вооруженные силы набрали планируемые 300 тысяч человек. Кроме того, военное ведомство решило все существовавшие на начальном этапе проблемы. Мобилизованные «обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников».

После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.

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