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19:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Генпрокурор России подписал приказы об образовании прокуратур в новых регионах

Генпрокурор России Игорь Краснов подписал приказы об основании прокуратур в четырех новых регионах страны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

В документах говорится об образовании в российской системе прокуратуры надзорных ведомств Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. В приказе предусматривается формирование аппаратов прокуратур в образованных субъектах, которым будут заниматься специальные комиссии.

В Генпрокуратуре отметили, что проведены мероприятия по замещению вакантных должностей руководителей ведомств в новых регионах.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Согласно объявленным результатам, большинство жителей высказались положительно. Церемония подписания договоров состоялась 30 сентября в Кремле.

5 октября президент Владимир Путин утвердил ратификацию договора и подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России новых территорий.

Справка
История вхождения республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав РФГосударственная дума ратифицировала договоры о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
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