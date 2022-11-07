Глава МИД Сербии: В Белграде получили информацию о подаче в декабре заявки Косово на вступление в Евросоюз

«Курти находится в эйфории безумия и хочет подать заявку на вступление в ЕС в декабре. Это серьезная информация, которая у нас есть от Брюсселя, и именно поэтому мы приняли решение срочно поговорить на всякий случай со всеми странами, которые не признают Косово», — сказал Дачич журналистам в Софии, где состоялась встреча министров иностранных дел Центральноевропейской инициативы, сообщает сербское издание Novosti.
Он заявил, что приехал в Софию, чтобы представить эту информацию министру иностранных дел Болгарии Николаю Милькову, но также отметил, что самая важная встреча у него была с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, который, по его словам, несомненно, является одним из лучших друзей Сербии.
Глава МИД Сербии пояснил, что у Болгарии другой подход, напомнив, что эта страна признала независимость Косово.
Сербия будет вести переговоры со всеми странами ЕС и очень важно, чтобы все понимали, что происходит в Косово и Метохии, отметил глава сербской дипломатии. «Мы за Брюссельское соглашение, в отличие от Курти, который не хочет выполнять его», — добавил Дачич, указав, что Брюссельское соглашение состоит из двух частей: одна — формирование Сообщества сербских муниципалитетов (ССО), а другая — участие сербов в работе институтах госвласти в Косово.
Напомним, что Курти в пятницу в одностороннем порядке отменил Брюссельское соглашение по урегулированию ситуации в крае, заявив, что не будет выполнять взятые на себя Приштиной обязательства по формированию ССО, а воскресенье косовоалбанский спецназ выдвинулся в Митровицу на север края, где проживают этнические сербы. В Белграде заявили, что такое поведение Курти — «это капля, которая переполнила чашу и превысила всякую меру». По словам президента Сербии Александра Вучича, если албанцы придут наводить порядки на севере, на что не имеют права ни по Брюссельскому соглашению, ни по воле народа, это может привести к катастрофе.
Запрет вступил в силу 1 ноября. Его нарушителям с конца ноября будет выписываться штраф в 150 евро. Всего в Косово зарегистрировано около 10 тысяч автомобилей с сербскими номерами. Представитель ЕС Петер Стано в воскресенье призвал власти самопровозглашенного Косово немедленно отложить выполнение решения о номерных знаках и приостановить карательные действия в отношении сербских граждан, имеющих автомобили с сербскими номерами. В ответ представители сербов в Косово и Метохии объявили, что они выходят из ассамблеи, правительства и всех государственных органов Приштины, а также приостанавливают свое участие в полиции и судебных учреждениях. Всего из полиции Косово в выходные уволилось около 300 косовских сербов.