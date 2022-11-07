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23:03 (мск), источник: ТАСС

Bloomberg: власти США негласно призывают американские банки вести дела с компаниями из РФ

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов и Госдепартамент США негласно убеждают крупные американские банки, в том числе JPMorgan и Сitibank, продолжать сотрудничать с некоторыми стратегически важными российскими компаниями. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

По его данным, представители Минфина и Госдепа призывают кредитные организации продолжать предоставлять основные услуги, такие как расчеты в долларах США, переводы и торговое финансирование для ряда компаний РФ. Как поясняет агентство, речь идет о «Газпроме» и производителях удобрений «Уралкалии» и «Фосагро».

Сообщается, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США прямо указывало банкам, чтобы оно не блокировало активы «Фосагро», а «торговля сельскохозяйственными и медицинскими товарами не является объектом санкций, введенных Соединенными Штатами в отношении России».

Bloomberg поясняет, что эти усилия американские власти предпринимают для минимизации негативных последствий ограничений против России и «избежания глобальной экономической катастрофы».

Ранее JPMorgan и Сitibank объявили о планах по сворачиванию деловой активности на территории России.

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