Bloomberg: власти США негласно призывают американские банки вести дела с компаниями из РФ

По его данным, представители Минфина и Госдепа призывают кредитные организации продолжать предоставлять основные услуги, такие как расчеты в долларах США, переводы и торговое финансирование для ряда компаний РФ. Как поясняет агентство, речь идет о «Газпроме» и производителях удобрений «Уралкалии» и «Фосагро».
Сообщается, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США прямо указывало банкам, чтобы оно не блокировало активы «Фосагро», а «торговля сельскохозяйственными и медицинскими товарами не является объектом санкций, введенных Соединенными Штатами в отношении России».
Bloomberg поясняет, что эти усилия американские власти предпринимают для минимизации негативных последствий ограничений против России и «избежания глобальной экономической катастрофы».
Ранее JPMorgan и Сitibank объявили о планах по сворачиванию деловой активности на территории России.