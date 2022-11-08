02:34 (мск), источник: BFM.ru
Минобороны КНДР отрицает поставки вооружений России
В Пхеньяне назвали подобные слухи попыткой США запятнать репутацию республики.
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Северная Корея отрицает распространяемую США информацию о наличии соглашений между Москвой и Пхеньяном о поставках вооружений России. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на Минобороны КНДР.
«Мы вновь четко заявляем, что у нас никогда не было “оружейных сделок” с Россией, и мы не планируем заключать их в будущем», — говорится в заявлении ведомства.
Также в Минобороны КНДР подчеркнули, что расценивают подобные слухи, распространяемые Вашингтоном, как часть враждебной попытки запятнать имидж Северной Кореи на международной арене.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщало, что США подозревают Северную Корею в тайных поставках артиллерийских боеприпасов России для спецоперации на Украине. В публикации отмечалось, что КНДР якобы пытается скрыть поставки, создав впечатление, что боеприпасы отправляются в страны Ближнего Востока или Северной Африки.