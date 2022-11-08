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10:44 (мск), источник: Ведомости

В МИДе заявили, что Россия и США продолжают «точечные контакты»

Москва и Вашингтон продолжают контактировать в тех сферах, где это необходимо, Россия по-прежнему открыта для диалога. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».

Источник: Reuters

«Я скажу то, о чем мы всегда говорили, что у нас сохраняются, назовем это, точечные контакты с Соединенными Штатами Америки по тем вопросам, которые вызывают необходимость их ведения», — заявила Захарова (цитата по ТАСС).

Она подчеркнула, что Россия по-прежнему открыта к взаимовыгодным диалогам.

Накануне, 7 ноября, газета The Wall Street Journal сообщила, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в течение последних месяцев провел несколько конфиденциальных переговоров с помощником президента России Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым о недопустимости применения ядерного оружия и эскалации конфликта на Украине.

Позже в Кремле заявили, что Москва остается открытой для переговоров с Украиной. Комментируя публикацию WSJ, там указали на большое количество «уток» в западных изданиях и посоветовали обратиться к самой газете и в Белый дом.

Салливан же подтвердил, что США поддерживают контакты с Россией из-за рисков применения ядерного оружия. Раскрывать конкретные каналы с Москвой он не стал, чтобы их сохранить.

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