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12:13 (мск), источник: Ведомости

Захарова: в американские выборы вмешивается не Россия, а Трамп

В выборы в конгресс США вмешивается не Россия, а бывший президент США Дональд Трамп. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о влиянии Москвы на результаты американских выборов.

Источник: Reuters

«Сейчас, нарушая привычный ход жизни, в американские выборы вмешивается не Россия, а Трамп», — сказала Захарова в эфире программы «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым (цитата по «РИА Новости»).

Отвечая на вопрос ведущего о вмешательстве России в выборы, Захарова назвала действия американских властей «классикой» и отметила, что «это у них сезонное». По ее словам, если Вашингтон захочет, то американские СМИ «будут только об этом говорить».

Захарова также призвала власти США обратить внимание на проблемы в стране, «которые волнуют американского избирателя». По ее словам, Вашингтону нужно прекратить «кивать на внешний фактор в виде России».

8 ноября 2022 г. состоятся промежуточные выборы в конгресс США, на которых переизберут весь состав палаты представителей и треть сената. 6 ноября The New York Times сообщила, что Россия якобы начала кампанию по вмешательству в голосование, чтобы ослабить поддержку США Украины. По данным газеты, в соцсетях активизировались боты и тролли.

На следующий день спикер Госдумы Вячеслав Володин предрек проигрыш партии демократов на выборах. По его словам, обвиняя Россию во вмешательстве во внутреннюю политику США, политики пытаются оправдать свое поражение. Спикер добавил, что американцы не голосуют за демократов «только из-за проблем, созданных по их вине».

Справка
Выборы в США. На что может повлиять «красный конгресс»8 ноября в США состоятся выборы в конгресс, после которых демократы могут потерять большинство как в палате представителей, так и в сенате.
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