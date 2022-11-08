Захарова: в американские выборы вмешивается не Россия, а Трамп

«Сейчас, нарушая привычный ход жизни, в американские выборы вмешивается не Россия, а Трамп», — сказала Захарова в эфире программы «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым (цитата по «РИА Новости»).
Отвечая на вопрос ведущего о вмешательстве России в выборы, Захарова назвала действия американских властей «классикой» и отметила, что «это у них сезонное». По ее словам, если Вашингтон захочет, то американские СМИ «будут только об этом говорить».
8 ноября 2022 г. состоятся промежуточные выборы в конгресс США, на которых переизберут весь состав палаты представителей и треть сената. 6 ноября The New York Times сообщила, что Россия якобы начала кампанию по вмешательству в голосование, чтобы ослабить поддержку США Украины. По данным газеты, в соцсетях активизировались боты и тролли.
На следующий день спикер Госдумы Вячеслав Володин предрек проигрыш партии демократов на выборах. По его словам, обвиняя Россию во вмешательстве во внутреннюю политику США, политики пытаются оправдать свое поражение. Спикер добавил, что американцы не голосуют за демократов «только из-за проблем, созданных по их вине».