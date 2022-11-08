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14:59 (мск), источник: Ведомости

Лавров сообщил об интересе 12 стран к участию в БРИКС

Как минимум 12 стран проявляют интерес к участию в БРИКС, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, прежде чем начнется расширение БРИКС, страны «пятерки» (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) согласуют критерии и принципы рассмотрения новых обращений.

«Поскольку обращения поступают уже в официальном порядке, конечно, мы рассчитываем, что согласование критериев и принципов расширения БРИКС не займет слишком долгое время», — отметил министр, упомянув о 12 странах, которые проявляют интерес к организации (цитата по ТАСС).

Накануне специальный посланник МИД Алжира по международному партнерству Лейла Заруки сообщила, что страна подала заявку на присоединение к группе БРИКС.

БРИКС — межгосударственное объединение, основанное группой из пяти стран: Бразилией, Россией, Индией, КНР и ЮАР. Оно было создано в 2006 г. по инициативе России в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В формате БРИКС+ в союзе также состоят Алжир, Аргентина, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан, Фиджи и Эфиопия. 27 июня 2022 г. заявки на полноценное участие в БРИКС подали Аргентина и Иран.

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