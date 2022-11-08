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15:04 (мск), источник: © РИА Новости

Госдума отклонила законопроект о едином операторе цифровой наружной рекламы

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Госдума во вторник отклонила законопроект о едином операторе цифровых рекламных конструкций и объявлений.

Источник: © РИА Новости

«Данный вопрос вчера мы обсуждали достаточно подробно на совете Государственной Думы, по мнению всех фракций законопроект должен быть отклонен», — сообщил на пленарном заседании председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В заключении профильного комитета Госдумы по экономической политике отмечается, что поступило большое количество замечаний и предложений от органов госвласти субъектов РФ, представителей бизнес-сообщества и общественных организаций, «оказывающих концептуальное влияние на редакцию законопроекта», принятого в первом чтении 15 июля.

В ходе обсуждения документа на разных стадиях и площадках высказывались опасения, что его реализация может привести к снижению конкуренции и монополизации рынка цифровой наружной рекламы и размещения объявлений на электронных досках одной частной компанией, и увеличению затрат рекламодателей. При этом также предлагалось исключить из законопроекта нормы, касающиеся регулирования электронных досок объявлений.

Законопроект наделял правительство РФ полномочием по определению единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений, который получал бы сведения об объемах распространения такой цифровой рекламы. Этот оператор должен был осуществлять установку и эксплуатацию цифровых рекламных конструкций, создать и эксплуатировать информационный ресурс для размещения цифровой наружной рекламы и электронных объявлений физлиц.

На единого оператора возлагалась бы и обязанность по подготовке схемы размещения цифровых рекламных конструкций и по их предварительному согласованию с субъектами РФ, а также по проверке рекламного контента на соответствие законодательству.

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