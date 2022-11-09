10:56 (мск), источник: РБК
Выборы в конгресс США. Главное
В США проходят промежуточные выборы в конгресс. Расклады, ход голосования, предварительные результаты — в материале РБК.
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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США подошло к концу. Первыми избирательные участки закрылись в штатах Индиана и Кентукки. Последними — участки на Гавайях и в Аляске (в 9:00 мск).
Республиканцы ожидаемо выигрывают выборы в палату представителей — по данным на 10.30 мск им удается получить 193 места из необходимых для контроля над палатой 218.
Как свидетельствуют данные телеканала CNN, демократы смогли обеспечить себе пока 170 мест. Подсчет голосов продолжается.
На довыборах в сенат ясной картины пока не сложилось: по итогам голосования демократы к настоящему моменту, по данным CNN, смогли обеспечить себе 48 мест в палате, республиканцы — 47. Fox News сообщает, что и демократы, и республиканцы, получили по 48 мест.
Для контроля над палатой необходим 51 мандат, подсчеты голосов еще ведутся.
Первые участки для голосования открылись утром 8 ноября в Вермонте, который находится на северо-востоке страны. Однако особенность избирательной системы в США заключается в том, что проголосовать можно и досрочно. В одних штатах это можно было сделать на избирательных участках, в других — отправить бюллетень по почте, в третьих действует смешанная система. Например, президент США Джо Байден проголосовал еще 30 октября на участке в родном городе Уилмингтон (штат Делавэр).
Время голосования на избирательных участках отличается в разных штатах. Если в Вермонте участки открываются в 5 утра, то, например, в Небраске — в 8 утра, а в Теннесси и вовсе время открытия участков зависит от каждого конкретного округа. Аналогично нет единого для всех регионов времени закрытия участков.
Как сообщает The Washington Post, досрочно проголосовали более 44 млн избирателей. В связи с такой активностью городская избирательная комиссия Филадельфии непосредственно в день голосования установила процедуру дополнительной проверки, чтобы один и тот же избиратель не мог проголосовать дважды.
По мнению аналитиков, это замедлит и без того сложный подсчет итоговых результатов.
Президент Джо Байден в день выборов решил отказаться от публичных выступлений, ограничившись одним интервью на радио, в котором рассказал о том, как много его администрация сделала для поддержки афроамериканцев. Дональд Трамп в свою очередь с утра сходил на избирательный участок во Флориде, публично поддержал кандидата в губернаторы штата от Республиканской партии Рона де Сантиса, а также предсказал «великолепную ночь подсчета голосов» для республиканцев.
Раз в два года в США полностью переизбирают палату представителей. Всего в ней 435 человек. Число конгрессменов от каждого штата разнится в зависимости от количества округов. Например, Калифорнию представляют 53 человека, а Аляску только один.
Состав cената по итогам выборов сменится частично. Из 100 человек переизбирались 35.
Последние два года Демократическая партия контролировала обе палаты конгресса. В палате представителей у нее было 222 конгрессмена (для получения большинства нужно 218 мандатов).
В сенате было равенство (50 на 50), но у демократов было преимущество, поскольку при таком раскладе решающим был голос вице-президента Камалы Харрис.
Однако обе стороны до выборов признавали, что удержать палату представителей демократам вряд ли удастся. The New York Times со ссылкой на опрос Siena College от 17 октября писала, что 49% американцев готовы отдать голос за республиканцев, в то время как демократов поддерживали 45% опрошенных. CNN 3 ноября предположила, что республиканцы точно получат 216 мест, а демократы 199. В борьбе за остальные места телекомпания давала больше шансов республиканцам.
Fox News указывает на исторический опыт: в среднем пропрезидентская партия после двух лет после выборов главы государства теряла на промежуточном голосовании порядка 29 мест в палате представителей.
В сенате демократам было нужно удержать 12 мест для сохранения паритета, а республиканцам — 29. Однако, как считают аналитики CNN, сложнее ситуация сложилась для демократов, которым в ходе кампании пришлось бороться за места в парламенте как в традиционно лояльных штатах, но и в регионах, в которых два года назад Джо Байден получил лишь незначительное преимущество: штаты Невада, Аризона, Джорджия, Висконсин, Пенсильвания и Нью-Гэмпшир.
Fox News отмечает, что основная тема избирательной кампании периодически менялась. Демократы летом попытались консолидировать сторонников вокруг недовольства решением Верховного суда, отказавшегося считать аборты конституционным правом американцев. Однако основными темами избирательной кампании все же стали инфляция, рост цен на энергоносители, а также рост преступности.
Республиканцы обвиняли оппонентов в том, что именно излишнее давление на полицию и сокращение ее финансирования на пике популярности движения Black Lives Matter привели к взлету уличной преступности в крупных городах.
Тема внешней политики и роль США в конфликте на Украине ожидаемо не были в центре прошедшей избирательной кампании — на выборах в Соединенных штатах внешнеполитические вопросы традиционно играют далеко не первую роль, все внимание кандидаты уделяют положению дел внутри страны. В этот раз желавшие сохранить большинство демократы пытались сыграть на теме угрозы американским свободам, обвиняя республиканцев в излишнем радикализме.
Конгрессмен Джеймс Клайберн в начале ноября и вовсе заявил, что США стоят перед угрозой становления нацизма в случае успеха оппонентов.
Республиканское большинство в конгрессе затруднит выполнение обещанных Байденом преобразований и может сказаться на перспективах демократов на следующих президентских выборах. Помимо этого, республиканцы получат возможность прекратить работу «комитета 6 января», который расследует причастность экс-президента США Дональда Трампа к попытке захвата Капитолия, а также инициировать расследование в отношении Хантера Байдена, сына действующего президента.
Большинство экспертов считает, что исход выборов в конгресс не повлияет на нынешнее состояние российско-американских отношений. С критикой Владимира Путина в нынешнем конгрессе выступают как демократы, так и республиканцы. Помимо этого, большинство действующих конгрессменов и сенаторов от Республиканской партии голосовали за пакеты военной помощи Украине.