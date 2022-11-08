В Брюсселе признали невозможность выделить Украине обещанные €3 млрд

«Что касается 3 млрд евро, то мы действительно провели широкую дискуссию об этой сумме, оставшейся от 9 млрд евро, о которых объявили в мае. К сожалению, оказалось невозможно решить, как продвинуться вперед в нынешнем году», — сказал Домбровскис (цитата по ТАСС).
В качестве компенсации Домбровскис заявил о необходимости выделения Украине значительных средств из обещанных на 2023 год 18 млрд евро в начале следующего года.
«Мы предлагаем, чтобы это было 9 млрд евро. Данная выплата должна быть произведена уже в январе, принимая во внимание потребности Украины», — уточнил он. Однако это будут уже деньги в счет следующей программы, а не из той, которая была анонсирована в мае.
Из пакета помощи в 9 млрд евро 1 млрд был выплачен в августе, еще 2 млрд — в октябре, до конца года Брюссель планировал перечислить Киеву еще около 3 млрд евро макрофинансовой помощи.