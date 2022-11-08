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Спецоперация на Украине
20:36 (мск), источник: РБК

В Брюсселе признали невозможность выделить Украине обещанные €3 млрд

Евросоюз не сможет в этом году выделить Украине треть обещанного в мае пакета помощи в 9 млрд евро из программы макрофинансовой стабилизации, заявил первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Источник: AP 2022

«Что касается 3 млрд евро, то мы действительно провели широкую дискуссию об этой сумме, оставшейся от 9 млрд евро, о которых объявили в мае. К сожалению, оказалось невозможно решить, как продвинуться вперед в нынешнем году», — сказал Домбровскис (цитата по ТАСС).

В качестве компенсации Домбровскис заявил о необходимости выделения Украине значительных средств из обещанных на 2023 год 18 млрд евро в начале следующего года.

«Мы предлагаем, чтобы это было 9 млрд евро. Данная выплата должна быть произведена уже в январе, принимая во внимание потребности Украины», — уточнил он. Однако это будут уже деньги в счет следующей программы, а не из той, которая была анонсирована в мае.

Из пакета помощи в 9 млрд евро 1 млрд был выплачен в августе, еще 2 млрд — в октябре, до конца года Брюссель планировал перечислить Киеву еще около 3 млрд евро макрофинансовой помощи.

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