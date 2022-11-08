Пентагон: США не могут подтвердить данные Киева о плане поставки Ираном РФ в ноябре ракет

«Опять-таки, я не могу подтвердить эту информацию. Мне кажется, я упоминал это ранее», — заявил официальный представитель Министерства обороны США, отвечая на просьбу прокомментировать утверждения Киева о планах Тегерана передать Москве ракеты в этом месяце.
«Мы не можем предоставить никакой обновленной информации, <…> мы не обладаем никакой информацией, подтверждающей сейчас, что Иран передал баллистические ракеты России для применения на Украине», — сказал Райдер.
«Мы будем продолжать внимательно следить за этим», — пообещал представитель военного ведомства США.
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил 5 ноября в интервью информационному агентству Fars, что Тегеран поставлял Москве в небольшом количестве беспилотные летательные аппараты за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине. Как передал телеканал Al-Mayadeen, он также заявил, что Украина под давлением США отменила встречу по вопросам вооружений с иранской делегацией, которая должна была пройти в Польше.
В августе газета The Washington Post опубликовала статью, в которой утверждалось, что Иран поставляет России свои беспилотники. Впоследствии подобные заявления звучали и от представителей американской администрации. Москва и Тегеран неоднократно опровергали утверждения о поставках России иранских беспилотников для их использования на Украине.