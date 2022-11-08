Последние 8 лет стали самыми теплыми за историю метеонаблюдений Если ситуация не изменится, температура будет только повышаться
Фоторепортажи
8ЧП на Крымском мосту
15Показаны самые красивые абстрактные снимки дикой природы
Главное
Спецоперация на Украине
22:20 (мск), источник: ТАСС

Пентагон: США не могут подтвердить данные Киева о плане поставки Ираном РФ в ноябре ракет

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не могут подтвердить достоверность сведений правительства Украины о заключении Ираном соглашения с Россией на поставку ей в ноябре тактических баллистических ракет. Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Источник: Reuters

«Опять-таки, я не могу подтвердить эту информацию. Мне кажется, я упоминал это ранее», — заявил официальный представитель Министерства обороны США, отвечая на просьбу прокомментировать утверждения Киева о планах Тегерана передать Москве ракеты в этом месяце.

«Мы не можем предоставить никакой обновленной информации, <…> мы не обладаем никакой информацией, подтверждающей сейчас, что Иран передал баллистические ракеты России для применения на Украине», — сказал Райдер.

Вместе с тем, как он считает, Россия «может стремиться получить эти средства». Объясняется это, по версии Райдера, «дефицитом в собственном арсенале России».

«Мы будем продолжать внимательно следить за этим», — пообещал представитель военного ведомства США.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил 5 ноября в интервью информационному агентству Fars, что Тегеран поставлял Москве в небольшом количестве беспилотные летательные аппараты за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине. Как передал телеканал Al-Mayadeen, он также заявил, что Украина под давлением США отменила встречу по вопросам вооружений с иранской делегацией, которая должна была пройти в Польше.

В августе газета The Washington Post опубликовала статью, в которой утверждалось, что Иран поставляет России свои беспилотники. Впоследствии подобные заявления звучали и от представителей американской администрации. Москва и Тегеран неоднократно опровергали утверждения о поставках России иранских беспилотников для их использования на Украине.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Увидев, что советский летчик жив, японцы принялись с воздуха из пулеметов добивать его искореженную машину. Вскоре И-16 загорелся
"За мировое доминирование приходится слишком дорого платить. У нас на это средств нет. Это обуза, и нам она не нужна"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта