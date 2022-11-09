Швеции не удается добиться отмены вето Турции на вступление в НАТО

Перед встречей с Эрдоганом Кристерссон пообещал, что Швеция выполнит подписанный с Турцией летом меморандум о противодействии этим группам и «не будет поддерживать никакие диалоги с террористическими группировками». 5 ноября министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем заявил в эфире Swedish Radio, что Стокгольм будет дистанцироваться от YPG — отрядов сирийских курдов, которых Анкара считает филиалом запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Это вызвало критику со стороны оппозиционных шведских социал-демократов.
Турция продолжает отказывать в одобрении заявок Швеции и Финляндии, настаивая на депортации активистов РПК и сторонников Гюлена по списку, который был передан властям этих стран. 3 ноября Эрдоган пожаловался на то, что Швеция и Финляндия не выдали Турции ни одного курдского «террориста». Агентство Bloomberg 3 ноября сообщило, что Турция вряд ли одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО до конца этого года.
Турция придает большое значение вопросу борьбы с РПК и YPG и ее раздражает, что западные страны во главе с США продолжают оказывать помощь YPG для поддержки ее борьбы с ИГ (террористическая организация, запрещена в России), говорит научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения РАН Амур Гаджиев. Анкара все свои операции в Сирии проводила именно против курдов, напоминает Гаджиев. Турция, очевидно, ждет встречных шагов в отношении курдов не столько от скандинавских стран, сколько от Вашингтона.
При этом предыдущее правительство Швеции во главе с социал-демократами летом заявило, что не будет выдавать своих граждан Турции. К тому же среди интересующих Анкару курдских активистов есть и граждане Швеции. Новое правительство пока не уточняло свою позицию, отмечает Гаджиев. Турция не опасается ухудшения своего имиджа внутри НАТО, так как понимает, что она очень ценна для альянса, уверен Гаджиев. Поэтому она будет настаивать на своих требованиях, пока их не удовлетворят, считает эксперт.
Как НАТО для Турции, так и Турция для НАТО сейчас особенно нужны друг другу, констатирует научный сотрудник ИМЭМО, военный эксперт Дмитрий Стефанович. «Ядерный зонтик» альянса незаменим, а эффективное присутствие НАТО на Черном море и Ближнем Востоке может обеспечить лишь Турция, говорит Стефанович.
Новое правое правительство Швеции в отличие от имевших особые отношения с курдами социал-демократов может скорректировать свою политику в курдском вопросе, считает ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Волков. Переговоры в Стамбуле должны дать обеим сторонам информацию о том, на что каждая из них готова, считает Волков. Но положение правительства Швеции непрочно — это правительство меньшинства. Согласие на однозначную выдачу всех требуемых Анкарой курдов может вызвать нежелательный для кабинета скандал, полагает эксперт. Общественное мнение страны поддерживает вступление в НАТО на фоне украинского кризиса. Но для шведов важна и приверженность демократическим ценностям, под которыми понимается в том числе предоставление убежища жертвам недемократических режимов, к которым в Швеции причисляют и Турцию при Эрдогане, заключает Волков.