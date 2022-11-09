Антонов объяснил, зачем США воюют с Россией руками украинцев

«Белому дому не уйти от ответственности за затягивание конфликта и гибель невинных людей. Однако США продолжают с маниакальным упорством придерживаться тактики войны на истощение. Изматывание всех — украинцев, россиян, европейцев. А также рядовых американцев. Как говорится, война с Россией “до последнего украинца”, — сказал дипломат.
Он перечислил причины подобной линии поведения США, в числе которых — экономические интересы.
«Почему так происходит? Оснований для этого несколько, одно из них — наличие экономической заинтересованности. Стремление “снять сливки” за счет массовой продажи военной продукции, поставок СПГ: только бизнес, ничего личного», — заявил Антонов.
После того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений и военной техники на сумму, исчисляемую миллиардами долларов.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт на Украине, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.