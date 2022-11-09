Разгадана тайна древних каменных шаровАрхеологи раскрыли секрет необычных каменных шаров, которые в большом количестве ранее находили в древних поселениях на греческих островах
Фоторепортажи
15Показаны самые красивые абстрактные снимки дикой природы
8ЧП на Крымском мосту
06:30 (мск), источник: © РИА Новости

Антонов объяснил, зачем США воюют с Россией руками украинцев

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. США экономически заинтересованы в том, чтобы вести войну на истощение с Россией руками украинцев, стремясь «снять сливки» с зарубежных поставок вооружений, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Белому дому не уйти от ответственности за затягивание конфликта и гибель невинных людей. Однако США продолжают с маниакальным упорством придерживаться тактики войны на истощение. Изматывание всех — украинцев, россиян, европейцев. А также рядовых американцев. Как говорится, война с Россией “до последнего украинца”, — сказал дипломат.

Он перечислил причины подобной линии поведения США, в числе которых — экономические интересы.

«Почему так происходит? Оснований для этого несколько, одно из них — наличие экономической заинтересованности. Стремление “снять сливки” за счет массовой продажи военной продукции, поставок СПГ: только бизнес, ничего личного», — заявил Антонов.

После того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений и военной техники на сумму, исчисляемую миллиардами долларов.

Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт на Украине, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Зеленский назвал условия для переговоров с Россией
'Фашистка'. Американцев возмутило заявление жены Зеленского
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
ТАСС: Спецназ РФ применил на Украине новый броневик «ВПК-Урал»
Шойгу доложили об обеспечении мобилизованных всем необходимым
Украинские войска нанесли удар из HIMARS по пригороду Херсона
В Херсонской области задержали диверсантов, готовивших теракты
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта