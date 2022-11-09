Разгадана тайна древних каменных шаровАрхеологи раскрыли секрет необычных каменных шаров, которые в большом количестве ранее находили в древних поселениях на греческих островах
Фоторепортажи
12В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
12В Индии обрушился пешеходный мост
Главное
Спецоперация на Украине
13:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Республиканцы выступили на выборах далеко не так успешно, как от них ожидали

Республиканская партия США, похоже, не смогла добиться того успеха, который ей прочили прогнозы. Хотя политологи ожидали, что консерваторам, возможно, удастся завоевать большинство в обеих палатах Конгресса, предварительные результаты промежуточных выборов показывают: в Сенате они даже могут потерять места. Судя по всему, эта ночь стала победной для президента Джо Байдена, который еще накануне готовился к громкому поражению своей партии. «Красной волны» (красный — цвет республиканцев) не случилось, а демократы выступили явно лучше ожидаемого.

Источник: AP 2022

Во вторник, 8 ноября, состоялись промежуточные выборы в Конгресс США, а также голосование за губернаторские посты в 36 штатах. Решалась судьба и ряда других выборных должностей в администрациях штатов.

Битва шла за все 435 мест в Палате представителей и 35 мандатов из 100 в Сенате. Еще в начале избирательной кампании шансы республиканцев получить большинство в нижней палате не ставились под сомнение.

С июня нынешнего года ресурс Fivethirtyeight, который собирает информацию опросов общественного мнения по всей стране и специализируется на такого рода прогнозах, давал в среднем 85% шансов республиканцам вернуть контроль над Палатой представителей.

А вот прогноз по Сенату постоянно менялся. В июне ставка на победу республиканцев была около 53%, но потом их шансы начали таять на глазах, упав до 27% к сентябрю. Во многом американского избирателя всерьез раззадорило решение Верховного суда, состоящего в основном из судей-консерваторов, об отмене прецедента по делу «Роу против Уэйда».

По этому решению право на аборт больше не защищалось на федеральном уровне, а отдавалось на откуп штатам. Немало граждан США увидели в этом ущемление своих прав и вмешательство государства в личную жизнь.

Это стоило республиканцам потери лидерства в прогнозах, касающихся возврата лидерства в Сенате, а рейтинг президента Джо Байдена, близкий к антирекордным значениям, стал укрепляться и превысил 40%.

Американский лидер даже вновь стал опережать своего предшественника Дональда Трампа, но ненадолго. Ухудшающаяся ситуация в американской экономике, рекордная за четыре десятилетия инфляция более 8%, рост преступности переломили тренд, и прогнозы опять оказались в пользу Республиканской партии.

В то время как республиканцы сумели адаптировать свою повестку к текущим реалиям, представители Демпартии были менее гибкими и по-прежнему своей сильной стороной считали вопросы демократии и прав человека, игнорируя проблемы «кухонного стола».

Тем временем 47% американских избирателей своей главной тревогой называли именно экономику. Вопрос абортов накануне выборов по приоритетам ушел на второе место, и это лишь 9%, следует из опроса общественного мнения, приведенного телеканалом Fox News. В этом контексте неудивительно, что последний прогноз перед выборами Fivethirtyeight давал больше шансов Республиканской партии (59%) на получение контроля над Сенатом.

В Белом доме, судя по всему, в день выборов царили упаднические настроения. Президент Байден воздерживался от публичных выступлений, за исключением одного радиоинтервью, записанного ранее. По мнению, Fox News, это связано с результатами демократов, более скромными, чем их хотели бы видеть в американской администрации. Кроме того, для Джо Байдена это было не просто волеизъявление, а, как признался сам американский президент в Мэриленде днем ранее на встрече со сторонниками, «одни из самых важных выборов».

Профессор Университета Райса Дуглас Бринкли заявил Washington Post, что «если республиканцы выиграют и Палату представителей, и Сенат, Байден перестанет быть кандидатом (в президенты.— “Ъ”) от партии».

Несмотря на попутный ветер для республиканцев, политологи предупреждали, что результаты выборов в Сенат будут решаться преимуществом в доли процента. Слишком много конкурентных гонок, где кандидаты идут нос к носу, отмечали они. Наиболее проблемные штаты — Пенсильвания, Невада, Джорджия, Аризона, Нью-Гемпшир, Висконсин, Огайо.

Другая деталь, о которой тоже нельзя было забывать: демократы изначально имели фору перед Республиканской партией. В этом выборном цикле 36 демократов и 29 республиканских сенаторов не шли на переизбрание. Таким образом, оппозиционной партии нужно было приложить гораздо больше усилий, чтобы не просто защитить мандаты, но еще и получить дополнительное кресло.

Первые данные из Флориды дали надежду консерваторам, что «красная волна» вовсе не воображаемая, а вполне реальная. И это даже не волна, а, как окрестили ее американские журналисты, «флоридское цунами».

Сенатор Марко Рубио опередил демократку Вэл Демингс с отрывом 15%. И это несмотря на то, что на ее кампанию Демпартия потратила рекордные более $70 млн, а политологи предрекали весьма плотную гонку. Однако Рубио без труда опередил оппонентку.

Еще больше удивил потенциальный фаворит в гонке за президентское кресло от республиканцев губернатор Рон Десантис, который, если цитировать его самого, не просто выиграл выборы, опередив почти на 20% демократа Чарли Криса, но и «переписал историю выборов». Дело в том, что в некоторых округах Флориды губернатор-республиканец смог обойти конкурента впервые за 20 лет. И это при том, что четыре года назад Десантис вырвал победу у своего оппонента с отрывом всего на 0,5%.

Однако «хвост флоридского цунами» так и не превратился в большую волну. Комментатор Fox News через несколько часов после появления результатов констатировал, что это скорее «пузыри на воде», а не волна.

Хотя эксперты отмечали, что из-за особенности подсчета голосов в США поначалу демократы всегда лидируют (их электорат сейчас предпочитает голосовать по почте, и их бюллетени подсчитываются в первую очередь), большинство сошлись во мнении, что сокрушительного поражения демократов не состоялось. А вопрос после ночных подсчетов голосов уже вставал совсем иначе: смогут ли республиканцы хотя бы сохранить свои мандаты в Сенате?

Ночью (к утру по московскому времени) места в Сенате, по данным Fox News, распределились поровну: 48 против 48. Штатами, которые решали судьбу большинства в верхней палате, где развернулась нешуточная борьба, оказались Джорджия, Невада, Висконсин и Пенсильвания.

На Джорджию республиканцы стали возлагать серьезные надежды после того, как победителем губернаторской гонки провозгласили именно их однопартийца Брайана Кэмпа с почти 10-процентным отрывом от влиятельной демократки Стейси Абрамс. Однако кандидат-либертарианец Чейз Оливер оттянул на себя целых 2% голосов в сенаторском противостоянии, из-за чего ни действующий обладатель кресла, демократ Рафаэль Уорнок, ни футболист-республиканец Гершель Уокер к моменту подсчета 97,5% голосов не смогли набрать более 50% поддержки, необходимых для победы по правилам этого штата. Несмотря на небольшой перевес демократа, скорее всего, Джорджию будет ждать второй тур 6 декабря.

Вице-губернатор Пенсильвании Джон Феттерман при 83% подсчитанных голосов опережал своего конкурента — знаменитого врача и телеведущего, американца турецкого происхождения Мехмета Оза всего на 0,8%. Для того чтобы помочь своему кандидату выиграть, демократы потратили немало сил. Поддержать однопартийца в Пенсильванию лично приезжали Джо Байден и экс-президент Барак Обама.

Несмотря на достаточно большое количество неподсчитанных голосов, Fox News и другие американские СМИ провозгласили Феттермана победителем.

Была туманной и судьба Аризоны. Несмотря на очевидное лидерство демократа Марка Келли (преимущество 18% при подсчитанных 60% голосов) новости о том, что почти одна пятая всех машин для голосования из-за технических проблем работала некорректно, создавали серьезную почву для будущих исков и пересчетов. Продолжают поступать данные и из Невады. Там при обработанных 46% бюллетеней лидирует демократка Кэтрин Кортес-Масто.

В итоге к двум часам ночи по Вашингтону вырисовывалась следующая картина. Республиканцы с большой долей вероятности все-таки получат, как и прогнозировалось, большинство в Палате представителей. К этому моменту в их копилке уже было 196 кресел, у демократов — 167, для контроля над нижней палатой необходимо 218 мандатов. Однако определение судьбы Сената, видимо, затянется. Маятник может качнуться в любую сторону, хотя вероятность того, что демократы закрепят свое преимущество в верхней палате, сейчас выглядит весьма высокой.

Очевидно лишь одно: ночь после выборов принесла большое облегчение президенту Джо Байдену. Поражение все еще возможно, но никакого унижения Демократической партии не случилось.

«Только что разговаривал по телефону с некоторыми из сегодняшних победителей, в том числе с теми, кого я видел на митингах в этом году. Если вы стоите в очереди на голосование, не забывайте оставаться в очереди!» — написал Байден в Twitter, снабдив свой пост улыбчивым фото.

А вот Дональд Трамп, кажется, ночью снова был недоволен. «Ситуация c отсутствием бюллетеней в Детройте очень плохая. Люди приходят проголосовать, только чтобы им сказали: извините, вы уже отдали голос. Это происходит в большом количестве еще много где. Протестуйте, протестуйте, протестуйте», — написал бывший президент США в своей соцсети Truth Social.

Страшно даже предположить, как поведет себя Трамп в случае поражения республиканцев и не аукнутся ли ему эти ночные призывы.

Екатерина Мур, Вашингтон

Следите за развитием темы Промежуточные выборы в США
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Госдуме сделали заявление о второй волне мобилизации
Карисалов рассказал о катастрофических последствиях санкций
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Трамп Дональд