Республиканцы выступили на выборах далеко не так успешно, как от них ожидали

Во вторник, 8 ноября, состоялись промежуточные выборы в Конгресс США, а также голосование за губернаторские посты в 36 штатах. Решалась судьба и ряда других выборных должностей в администрациях штатов.
Битва шла за все 435 мест в Палате представителей и 35 мандатов из 100 в Сенате. Еще в начале избирательной кампании шансы республиканцев получить большинство в нижней палате не ставились под сомнение.
С июня нынешнего года ресурс Fivethirtyeight, который собирает информацию опросов общественного мнения по всей стране и специализируется на такого рода прогнозах, давал в среднем 85% шансов республиканцам вернуть контроль над Палатой представителей.
А вот прогноз по Сенату постоянно менялся. В июне ставка на победу республиканцев была около 53%, но потом их шансы начали таять на глазах, упав до 27% к сентябрю. Во многом американского избирателя всерьез раззадорило решение Верховного суда, состоящего в основном из судей-консерваторов, об отмене прецедента по делу «Роу против Уэйда».
По этому решению право на аборт больше не защищалось на федеральном уровне, а отдавалось на откуп штатам. Немало граждан США увидели в этом ущемление своих прав и вмешательство государства в личную жизнь.
Это стоило республиканцам потери лидерства в прогнозах, касающихся возврата лидерства в Сенате, а рейтинг президента Джо Байдена, близкий к антирекордным значениям, стал укрепляться и превысил 40%.
Американский лидер даже вновь стал опережать своего предшественника Дональда Трампа, но ненадолго. Ухудшающаяся ситуация в американской экономике, рекордная за четыре десятилетия инфляция более 8%, рост преступности переломили тренд, и прогнозы опять оказались в пользу Республиканской партии.
В то время как республиканцы сумели адаптировать свою повестку к текущим реалиям, представители Демпартии были менее гибкими и по-прежнему своей сильной стороной считали вопросы демократии и прав человека, игнорируя проблемы «кухонного стола».
Тем временем 47% американских избирателей своей главной тревогой называли именно экономику. Вопрос абортов накануне выборов по приоритетам ушел на второе место, и это лишь 9%, следует из опроса общественного мнения, приведенного телеканалом Fox News. В этом контексте неудивительно, что последний прогноз перед выборами Fivethirtyeight давал больше шансов Республиканской партии (59%) на получение контроля над Сенатом.
В Белом доме, судя по всему, в день выборов царили упаднические настроения. Президент Байден воздерживался от публичных выступлений, за исключением одного радиоинтервью, записанного ранее. По мнению, Fox News, это связано с результатами демократов, более скромными, чем их хотели бы видеть в американской администрации. Кроме того, для Джо Байдена это было не просто волеизъявление, а, как признался сам американский президент в Мэриленде днем ранее на встрече со сторонниками, «одни из самых важных выборов».
Профессор Университета Райса Дуглас Бринкли заявил Washington Post, что «если республиканцы выиграют и Палату представителей, и Сенат, Байден перестанет быть кандидатом (в президенты.— “Ъ”) от партии».
Несмотря на попутный ветер для республиканцев, политологи предупреждали, что результаты выборов в Сенат будут решаться преимуществом в доли процента. Слишком много конкурентных гонок, где кандидаты идут нос к носу, отмечали они. Наиболее проблемные штаты — Пенсильвания, Невада, Джорджия, Аризона, Нью-Гемпшир, Висконсин, Огайо.
Другая деталь, о которой тоже нельзя было забывать: демократы изначально имели фору перед Республиканской партией. В этом выборном цикле 36 демократов и 29 республиканских сенаторов не шли на переизбрание. Таким образом, оппозиционной партии нужно было приложить гораздо больше усилий, чтобы не просто защитить мандаты, но еще и получить дополнительное кресло.
Первые данные из Флориды дали надежду консерваторам, что «красная волна» вовсе не воображаемая, а вполне реальная. И это даже не волна, а, как окрестили ее американские журналисты, «флоридское цунами».
Сенатор Марко Рубио опередил демократку Вэл Демингс с отрывом 15%. И это несмотря на то, что на ее кампанию Демпартия потратила рекордные более $70 млн, а политологи предрекали весьма плотную гонку. Однако Рубио без труда опередил оппонентку.
Еще больше удивил потенциальный фаворит в гонке за президентское кресло от республиканцев губернатор Рон Десантис, который, если цитировать его самого, не просто выиграл выборы, опередив почти на 20% демократа Чарли Криса, но и «переписал историю выборов». Дело в том, что в некоторых округах Флориды губернатор-республиканец смог обойти конкурента впервые за 20 лет. И это при том, что четыре года назад Десантис вырвал победу у своего оппонента с отрывом всего на 0,5%.
Однако «хвост флоридского цунами» так и не превратился в большую волну. Комментатор Fox News через несколько часов после появления результатов констатировал, что это скорее «пузыри на воде», а не волна.
Хотя эксперты отмечали, что из-за особенности подсчета голосов в США поначалу демократы всегда лидируют (их электорат сейчас предпочитает голосовать по почте, и их бюллетени подсчитываются в первую очередь), большинство сошлись во мнении, что сокрушительного поражения демократов не состоялось. А вопрос после ночных подсчетов голосов уже вставал совсем иначе: смогут ли республиканцы хотя бы сохранить свои мандаты в Сенате?
Ночью (к утру по московскому времени) места в Сенате, по данным Fox News, распределились поровну: 48 против 48. Штатами, которые решали судьбу большинства в верхней палате, где развернулась нешуточная борьба, оказались Джорджия, Невада, Висконсин и Пенсильвания.
На Джорджию республиканцы стали возлагать серьезные надежды после того, как победителем губернаторской гонки провозгласили именно их однопартийца Брайана Кэмпа с почти 10-процентным отрывом от влиятельной демократки Стейси Абрамс. Однако кандидат-либертарианец Чейз Оливер оттянул на себя целых 2% голосов в сенаторском противостоянии, из-за чего ни действующий обладатель кресла, демократ Рафаэль Уорнок, ни футболист-республиканец Гершель Уокер к моменту подсчета 97,5% голосов не смогли набрать более 50% поддержки, необходимых для победы по правилам этого штата. Несмотря на небольшой перевес демократа, скорее всего, Джорджию будет ждать второй тур 6 декабря.
Вице-губернатор Пенсильвании Джон Феттерман при 83% подсчитанных голосов опережал своего конкурента — знаменитого врача и телеведущего, американца турецкого происхождения Мехмета Оза всего на 0,8%. Для того чтобы помочь своему кандидату выиграть, демократы потратили немало сил. Поддержать однопартийца в Пенсильванию лично приезжали Джо Байден и экс-президент Барак Обама.
Несмотря на достаточно большое количество неподсчитанных голосов, Fox News и другие американские СМИ провозгласили Феттермана победителем.
Была туманной и судьба Аризоны. Несмотря на очевидное лидерство демократа Марка Келли (преимущество 18% при подсчитанных 60% голосов) новости о том, что почти одна пятая всех машин для голосования из-за технических проблем работала некорректно, создавали серьезную почву для будущих исков и пересчетов. Продолжают поступать данные и из Невады. Там при обработанных 46% бюллетеней лидирует демократка Кэтрин Кортес-Масто.
В итоге к двум часам ночи по Вашингтону вырисовывалась следующая картина. Республиканцы с большой долей вероятности все-таки получат, как и прогнозировалось, большинство в Палате представителей. К этому моменту в их копилке уже было 196 кресел, у демократов — 167, для контроля над нижней палатой необходимо 218 мандатов. Однако определение судьбы Сената, видимо, затянется. Маятник может качнуться в любую сторону, хотя вероятность того, что демократы закрепят свое преимущество в верхней палате, сейчас выглядит весьма высокой.
Очевидно лишь одно: ночь после выборов принесла большое облегчение президенту Джо Байдену. Поражение все еще возможно, но никакого унижения Демократической партии не случилось.
«Только что разговаривал по телефону с некоторыми из сегодняшних победителей, в том числе с теми, кого я видел на митингах в этом году. Если вы стоите в очереди на голосование, не забывайте оставаться в очереди!» — написал Байден в Twitter, снабдив свой пост улыбчивым фото.
А вот Дональд Трамп, кажется, ночью снова был недоволен. «Ситуация c отсутствием бюллетеней в Детройте очень плохая. Люди приходят проголосовать, только чтобы им сказали: извините, вы уже отдали голос. Это происходит в большом количестве еще много где. Протестуйте, протестуйте, протестуйте», — написал бывший президент США в своей соцсети Truth Social.
Страшно даже предположить, как поведет себя Трамп в случае поражения республиканцев и не аукнутся ли ему эти ночные призывы.