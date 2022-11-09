Песков заявил, что Кремль анализирует информацию о выборах в Конгресс США

«Эти выборы важны, но, с другой стороны, я не ошибусь, наверное, если скажу, что серьезно преувеличивать значение этих выборов для будущего в краткосрочной и среднесрочной перспективе наших двусторонних отношений [нельзя]. Ничего поменять сущностного эти выборы не могут. Отношения пока есть и будут оставаться плохими», — подчеркнул представитель Кремля.
По его словам, в Москве отслеживали ситуацию, связанную с этими выборами. «Сказать, что мы бросили все дела и следили, — тоже нельзя. У нас много своих дел, они для нас важны. Но, конечно, мы внимательно анализируем ту информацию, которая поступает», — сказал пресс-секретарь президента. На просьбу прокомментировать заявления о российском вмешательстве в выборы в Конгресс Песков с улыбкой ответил: «Мы настолько привыкли, что не замечаем».
В США завершилось голосование на состоявшихся 8 ноября промежуточных выборах, продолжается обработка бюллетеней. По итогам волеизъявления будут избраны все 435 членов Палаты представителей Конгресса США и треть его Сената. Кроме того, избираются губернаторы 36 штатов и 3 заморских территорий США. Местные аналитики не исключают, что правящая Демократическая партия может по итогам выборов потерять контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом, уступив оппозиции в лице республиканцев.