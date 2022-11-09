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21:56 (мск), источник: ТАСС

Россия готова открыть МАГАТЭ доступ к ядерным объектам в Севастополе

Представитель российской делегации Александр Шевченко заявил, что «эти установки не имеют никакого отношения к применению гарантий на Украине».

Источник: AP 2022

ООН, 9 ноября. /ТАСС/. Россия готова по запросу предоставить доступ к ядерным объектам в Севастополе в рамках осуществления гарантий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил в среду на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по отчету о работе МАГАТЭ за 2022 год представитель российской делегации Александр Шевченко.

«Позиция России по вопросу ядерных установок в Крыму изложена в соответствующем документе МАГАТЭ от 10 июня 2015 года. Добавлять что-либо к ней мы не считаем нужным, — сказал он. — Объекты, находящиеся в городе Севастополь, включены в список российских установок, на которых возможно применение гарантий МАГАТЭ».

«Российская Федерация готова по запросу предоставить на них доступ. Эти установки не имеют никакого отношения к применению гарантий на Украине», — добавил Шевченко.

Гарантии МАГАТЭ — комплекс мер, применяющийся агентством, чтобы удостовериться, что ядерные установки используются по назначению, а ядерный материал применяется в мирных целях.

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