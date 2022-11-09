22:36 (мск), источник: Известия
Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова, погибшего 9 ноября в ДТП, орденом Мужества посмертно.
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О том, что Стремоусов погиб в ДТП в Херсонской области, ранее в этот день сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Как рассказал корреспонденту «Известий» Наталии Графчиковой пресс-секретарь врио главы региона, авария произошла под Геническом.
Также стало известно, что смертельное ДТП, вероятнее всего, произошло по вине водителя грузовика, который совершил опасный маневр на дороге. В результате водитель Стремоусова не справился с управлением. Машина чиновника получила серьезные повреждения.
В ДТП пострадали еще два человека.