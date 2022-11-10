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00:58 (мск), источник: © РИА Новости

Путин заявил, что МВД смело действует в ходе спецоперации на Украине

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сотрудники МВД России действуют мужественно, смело и решительно в ходе спецоперации, пресекая провокации и диверсии, обеспечивая общественный порядок в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявил президент РФ Владимир Путин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

В России 10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел (ранее — День российской милиции).

«Сегодня к министерству внутренних дел предъявляются повышенные требования. Перед вами стоят сложные и ответственные задачи. Знаю, как мужественно, смело и решительно действуют сотрудники МВД в ходе проведения специальной военной операции, пресекают провокации и диверсии, обеспечивают общественный порядок в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях», — сказал он в поздравлении сотрудников МВД с профессиональным праздником.

Президент отметил, что даже в праздничный день многие — на боевом дежурстве, на страже правопорядка.

«И уверен, вы, как и ваши товарищи, готовы пойти навстречу любой опасности, чтобы оказать помощь людям, остановить и обезвредить преступника», — сказал Путин.

Он также поблагодарил ветеранов МВД России за работу и опыт, которым они продолжают делиться с молодыми сотрудниками ведомства.

Такая преемственность, по его словам, крайне важна для системы МВД, поскольку буквально все направления деятельности находятся на виду и постоянно в фокусе пристального общественного внимания.

«Люди видят и ставят свою оценку профессионализму, принципиальности, честности сотрудников, их умению при любых обстоятельствах проявлять уважение к достоинству человека. Именно такие качества и, конечно, конкретные достижения в работе каждого инспектора, оперативника, следователя, представителя других служб и подразделений МВД складываются в общий результат, имеющий принципиальное значение для граждан и всей нашей большой страны», — сказал президент.

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