Путин заявил, что МВД смело действует в ходе спецоперации на Украине

В России 10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел (ранее — День российской милиции).
«Сегодня к министерству внутренних дел предъявляются повышенные требования. Перед вами стоят сложные и ответственные задачи. Знаю, как мужественно, смело и решительно действуют сотрудники МВД в ходе проведения специальной военной операции, пресекают провокации и диверсии, обеспечивают общественный порядок в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях», — сказал он в поздравлении сотрудников МВД с профессиональным праздником.
Президент отметил, что даже в праздничный день многие — на боевом дежурстве, на страже правопорядка.
«И уверен, вы, как и ваши товарищи, готовы пойти навстречу любой опасности, чтобы оказать помощь людям, остановить и обезвредить преступника», — сказал Путин.
Он также поблагодарил ветеранов МВД России за работу и опыт, которым они продолжают делиться с молодыми сотрудниками ведомства.
Такая преемственность, по его словам, крайне важна для системы МВД, поскольку буквально все направления деятельности находятся на виду и постоянно в фокусе пристального общественного внимания.
«Люди видят и ставят свою оценку профессионализму, принципиальности, честности сотрудников, их умению при любых обстоятельствах проявлять уважение к достоинству человека. Именно такие качества и, конечно, конкретные достижения в работе каждого инспектора, оперативника, следователя, представителя других служб и подразделений МВД складываются в общий результат, имеющий принципиальное значение для граждан и всей нашей большой страны», — сказал президент.