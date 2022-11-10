00:17 (мск), источник: ТАСС
Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
Президент также поблагодарил полицейских за добросовестное выполнение служебного долга и верность народу.
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МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МВД с отмечаемым 10 ноября профессиональным праздником, отметив их вклад в защиту государственных и общественных интересов.
«Сегодня, в День сотрудника органов внутренних дел, хочу пожелать вам крепкого здоровья, успехов и благополучия вашим родным и близким. С праздником!» — сказал президент в видеообращении. Он отметил, что многие из полицейских и в свой праздник находятся на боевом дежурстве, на страже правопорядка. «Уверен, вы, как и ваши товарищи, готовы пойти навстречу любой опасности, чтобы оказать помощь людям, остановить и обезвредить преступника», — подчеркнул глава государства.
Путин поблагодарил полицейских за профессиональное и добросовестное выполнение служебного долга, за верность народу, Родине и присяге, а также за их значимый вклад в защиту государственных и общественных интересов, прав и свобод граждан.
Особые слова благодарности Путин адресовал ветеранам МВД. «Спасибо вам за то, что продолжаете передавать свой опыт и лучшие традиции ведомства молодым сотрудникам. Такая преемственность крайне важна для системы МВД, где буквально все направления деятельности на виду, постоянно в фокусе пристального общественного внимания», — сказал президент. По его словам, «люди видят и ставят свою оценку профессионализму, принципиальности, честности сотрудников, их умению при любых обстоятельствах проявлять уважение к достоинству человека». «Именно такие качества и, конечно, конкретные достижения в работе каждого инспектора, оперативника, следователя, представителя других служб и подразделений МВД складываются в общий результат, имеющий принципиальное значение для граждан и всей нашей большой страны», — подчеркнул Путин.
Приоритеты в работе и мужество в СВО
Президент отметил, что в целом по стране в текущем году фиксируется снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений. «Есть зримые результаты, успехи и в противодействии организованной преступности, наркоторговле, — заявил Путин. — Становится меньше дорожно-транспортных происшествий и уголовных нарушений со стороны несовершеннолетних».
«Жду от вас и в дальнейшем слаженной настойчивой работы, нацеленной на профилактику, на жесткое пресечение любых проявлений насилия, произвола и коррупции. Также среди приоритетов — борьба с экстремизмом, нарушениями миграционного законодательства, киберпреступностью», — сказал глава государства.
Путин выразил уверенность, что по каждому из этих и других ключевых направлений полицейские будут действовать наступательно и результативно, с честью служить закону и народу России.
Он отметил, что сегодня к МВД предъявляются повышенные требования. «Перед вами стоят сложные и ответственные задачи», — подчеркнул президент.
«Знаю, как мужественно, смело и решительно действуют сотрудники МВД в ходе проведения специальной военной операции, пресекают провокации и диверсии, обеспечивают общественный порядок в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях», — сказал глава государства.
О снижении числа преступлений
Число тяжких и особо тяжких преступлений в России в этом году снижается, как и количество правонарушений со стороны несовершеннолетних, заявил Путин.
«В целом по стране в текущем году фиксируется снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений. Есть зримые результаты, успехи и в противодействии организованной преступности, наркоторговле», — сказал президент.
Кроме того, продолжил он, «становится меньше дорожно-транспортных происшествий и уголовных нарушений со стороны несовершеннолетних».
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (неофициальное название — День полиции) ежегодно отмечается в России 10 ноября. В период с 1962-го по 1991 год праздник назывался День советской милиции, в 1992—2011 годах — День российской милиции.