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11:00 (мск), источник: ТАСС

Эрдоган назвал «положительным решением» отвод войск РФ в Херсонской области за Днепр

АНКАРА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг в Анкаре, что считает положительным решение России отвести войска за Днепр в Херсонской области.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Решение России — положительное решение. Если [президент РФ Владимир Путин] примет участие в G20, то мы с ним там обсудим [ситуацию на Украине], если нет, то мы будем продолжать контакты по телефону», — сказал турецкий президент перед вылетом в Узбекистан, отвечая на вопрос журналистов о том, как он оценивает последнее развитие событий на Украине.

Российские войска в Херсонской области в ближайшее время будут отведены и займут оборону на левом берегу Днепра. Такой приказ отдал в среду глава Минобороны РФ Сергей Шойгу по предложению командующего объединенной группировкой в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина.

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