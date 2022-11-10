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12:37 (мск), источник: © РИА Новости

Госдума приняла закон о статусе ветерана для добровольцев

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Госдума приняла закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий членов добровольческих формирований, участвующих в спецоперации.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Проектом федерального закона предлагается: установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции», — сообщается в пояснительной записке.

Кроме того, документом устанавливается статус инвалида боевых действий лицам, вступившим в добровольческие формирования и ставшими инвалидами вследствие ранений, полученных при выполнении задач в ходе спецоперации.

«Установить статус инвалида боевых действий указанным лицам, ставшими инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при выполнении задач в ходе специальной военной операции», — отмечается в пояснительной записке.

Авторами инициативы стали депутаты от всех думских фракций, группа сенаторов, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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