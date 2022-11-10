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14:51 (мск), источник: RTVi

Республиканцы близки к получению большинства в Палате представителей

Республиканская партия, скорее всего, получит большинство в Палате представителей Конгресса США по итогам промежуточных выборов. Об этом сообщает Reuters.

Источник: AP 2022

Согласно подсчетам CNN, на утро 10 ноября республиканцы получают 210 мест в Палате представителей, демократы — 191. Для контроля над Палатой необходимо 218 мест, но подсчет голосов еще продолжается.

Менее ясная ситуация в Сенате, отмечает Reuters. На момент публикации новости за республиканцами остается 49 мест, за демократами — 48. Ситуацию разрешат итоги голосования в Неваде и Аризоне, где продолжается подсчет тысяч неучтенных бюллетеней.

Reuters напоминает, что даже незначительное большинство в Палате представителей позволит республиканцам влиять на политику президента Джо Байдена в предстоящие до президентских выборов два года.

Они смогут блокировать такие инициативы президента как право на аборт, а также начать расследование в отношении его администрации и семьи.

В своем первом комментарии о промежуточных выборах Байден заявил, что готов к сотрудничеству с республиканцами в Конгрессе вне зависимости от исхода выборов. По его мнению, американский народ «ясно дал понять, что ожидает от республиканцев готовности работать со мной».

Партия, имеющая большинство, исторически терпит поражение на промежуточных выборах, пишет Reuters. Однако в этот раз демократам удалось избежать «разгромного поражения, которого ожидали республиканцы».

Сейчас обе палаты Конгресса США контролирует Демократическая партия. В Палате представителей у демократов было 222 конгрессмена, в Сенате у демократов и республиканцев было равенство — по 50 представителей, но демократы обладали преимуществом за счет решающего голоса вице-президента страны Камалы Харрис.

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