Республиканцы близки к получению большинства в Палате представителей

Согласно подсчетам CNN, на утро 10 ноября республиканцы получают 210 мест в Палате представителей, демократы — 191. Для контроля над Палатой необходимо 218 мест, но подсчет голосов еще продолжается.
Менее ясная ситуация в Сенате, отмечает Reuters. На момент публикации новости за республиканцами остается 49 мест, за демократами — 48. Ситуацию разрешат итоги голосования в Неваде и Аризоне, где продолжается подсчет тысяч неучтенных бюллетеней.
Они смогут блокировать такие инициативы президента как право на аборт, а также начать расследование в отношении его администрации и семьи.
В своем первом комментарии о промежуточных выборах Байден заявил, что готов к сотрудничеству с республиканцами в Конгрессе вне зависимости от исхода выборов. По его мнению, американский народ «ясно дал понять, что ожидает от республиканцев готовности работать со мной».
Сейчас обе палаты Конгресса США контролирует Демократическая партия. В Палате представителей у демократов было 222 конгрессмена, в Сенате у демократов и республиканцев было равенство — по 50 представителей, но демократы обладали преимуществом за счет решающего голоса вице-президента страны Камалы Харрис.