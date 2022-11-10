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15:49 (мск), источник: © РИА Новости

Россия на G20 подтвердит готовность поставлять продовольствие, заявил МИД

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Россия на G20 подтвердит готовность оставаться поставщиком продовольствия и энергоресурсов в другие страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Reuters

«Россия подтвердит готовность оставаться надежным поставщиком продовольственной продукции и энергетических ресурсов на зарубежные рынки на коммерческой и гуманитарной основах, отвергая, однако, любые попытки ценового и иного внешнего давления. Планируется озвучить целый ряд конкретных инициатив на этот счет, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений. Подчеркнем важность демонополизации глобальной экономической архитектуры и выстраивания независимых от политической турбулентности логистических маршрутов, технологических кластеров и платежных систем», — заявила Захарова о планах российской делегации на саммите «Группы двадцати» в Индонезии.

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