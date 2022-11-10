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17:38 (мск), источник: © РИА Новости

Сальдо прокомментировал передислокацию ВС России на левый берег Днепра

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Все земли Херсонской области получится отстоять, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо, комментируя решение о переброске российских войск на левый берег Днепра. Видеозапись с его обращением РИА Новости предоставили в пресс-службе ЛДПР.

Спецоперация на Украине
Источник: AFP 2022

«Да, нам сейчас тяжело, но все равно мы отстоим свою землю. Наша земля в Херсонской области, вся ее территория, все ее люди будут обязательно в составе Российской Федерации», — сказал он.

Сальдо отметил, что ситуация в регионе сейчас неспокойная, и руководство вынуждено принимать тяжелые решения.

«Но мы знаем точно: справедливость будет восстановлена, потому что за нее стоит бороться. И мы точно знаем, что-то, что мы делаем, это правое дело», — подчеркнул глава области.

Как сообщила сегодня заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева, мирные жители сохраняют возможность покинуть правобережную часть Херсонской области. Но сделать это они смогут только в частном порядке, так как организованный выезд уже прекратился.

При этом проезд на правый берег закрыт в целях безопасности.

Также она отметила, что финансирование соцвыплат, положенных гражданам, продолжается. Но доставить деньги на правый берег очень сложно, поэтому их можно получить в левобережной части региона.

Накануне министр обороны Сергей Шойгу согласился с предложением командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина организовать оборону в Херсонской области по левому берегу Днепра. Как сообщил военачальник главе ведомства, ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины — это может спровоцировать затопление, которое повлечет за собой значительные жертвы и грозит изоляцией войск на правом берегу Днепра. Кроме того, расположенная под Херсоном группировка сталкивается с трудностями в снабжении из-за ударов украинской артиллерии по транспортным коридорам.

Командующий подчеркнул, что из региона удалось также вывести более 115 тысяч мирных жителей.

Потери противника с августа по сентябрь на этом участке линии соприкосновения составили более 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными, у российских войск они в семь-восемь раз меньше.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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