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20:56 (мск), источник: ТАСС

Дания разрешила компании Nord Stream обследовать место диверсии на Балтике

Датское радио сообщило, что Дания, и Швеция ранее пришли к выводу, что газопроводы были взорваны, однако назвать тех, кто стоял за диверсией, не представляется возможным.

Источник: The Danish Armored Forces

СТОКГОЛЬМ, 10 ноября. /ТАСС/. Компания Nord Stream AG получила разрешение провести собственные расследования повреждений газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» после диверсии в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании. Об этом в четверг сообщило Датское радио.

Факт получения разрешения подтвердила директор Агентства геоданных Дании Пиа Даль Хёйгорд.

Ранее Nord Stream AG обследовала поврежденный участок в ИЭЗ Швеции с помощью зафрахтованного российского судна. Согласно пресс-релизу компании, на морском дне обнаружены «искусственные воронки глубиной от 3 до 5 м на расстоянии около 248 м друг от друга, а на участке между воронками разрушен газопровод».

Датское радио отмечает, что и Дания, и Швеция ранее пришли к выводу, что газопроводы были взорваны, однако назвать тех, кто стоял за этой диверсией, не представляется возможным.

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