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22:06 (мск), источник: РБК

США разрешили транзакции для работы дипмиссий России

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США разрешило американским лицам участвовать в транзакциях, необходимых для функционирования российских дипломатических и консульских миссий.

Источник: AP 2022

Об этом говорится в документе американского ведомства.

«Лицам из США разрешено осуществлять все операции, необходимые для официальной деятельности дипломатических или консульских представительств России», — говорится в генеральной лицензии.

Речь в документе в том числе идет о выплатах заработной платы и возмещении расходов.

В то же время генеральная лицензия не разрешает: любое списание средств со счетов Минфина, ЦБ (замороженных в США); любые транзакции, запрещенные санкциями в отношении России.

Сложности у дипкорпусов России и США продолжаются с 2016 года, когда американские власти заблокировали две загородные резиденции российского представительства в Нью-Йорке и Мэриленде, а также выслали 35 дипломатов. Позднее были закрыты консульства в Сан-Франциско и Сиэтле, а также торговые представительства России.

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