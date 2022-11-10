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22:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Салливан: США не давят на Украину по переговорам с Россией

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ответил на вопрос, повлиял ли Вашингтон на решение Киева изменить позицию по переговорам с Москвой. По словам американского советника, Соединенные Штаты не давят на Украину, а проводят консультации как партнеры.

Источник: AP 2022

«Мы не давим на Украину, не настаиваем на чем-либо. То, что мы делаем — это консультируем как партнеры и показываем нашу поддержку», — сказал господин Салливан на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

По словам советника президента США, вероятность переговоров Москвы и Киева неясна.

Ранее телеканал NBC сообщил, что господин Салливан «прощупывал почву» для мирных переговоров на встрече с президентом Украины Владимир Зеленским 4 ноября.

Сегодня, 10 ноября, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сказал, что «американцы на них не давят». Он также подчеркнул, что Киев будет вести переговоры с тем, кто согласится на его условия.

В октябре господин Зеленский заявил, что переговоров с Россией не будет, пока ее президентом остается Владимир Путин. 8 ноября украинский президент объявил условия для возможности переговоров с Москвой: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение убытков. Politico сообщило, что это заявление господин Зеленский сделал под давлением США. В Пентагоне сказали, что Украина сама примет решения.

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