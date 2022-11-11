01:55 (мск), источник: ТАСС
Трюдо и Мелони договорились провести личную встречу на саммите G20
Также премьер-министр Канады и глава правительства Италии обсудили ситуацию на Украине и торговые отношения двух стран.
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ОТТАВА, 11 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и глава правительства Италии Джордже Мелони провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили отношения двух стран и договорились провести личную встречу на полях саммита Группы двадцати (G20) на Бали. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы канадского кабмина.
«Лидеры обсудили важность построения крепких отношений между двумя странами, в том числе в рамках Группы семи и НАТО, — говорится в документе. — Премьер-министр Трюдо и премьер-министр Мелони с нетерпением ждут личной встречи на саммите лидеров G20 в Индонезии на следующей неделе».
Также премьеры Канады и Италии обсудили ситуацию на Украине и торговые отношения двух стран.