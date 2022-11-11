Трамп раскритиковал губернатора Флориды Десантиса

«Рон пришел ко мне в отчаянном состоянии в 2017 году — он был политическим трупом… Когда я поддержал его, это было, как если бы, используя плохой термин, взорвалось ядерное оружие… А теперь Рон ДеСанктимониус играет в игры!»— цитирует заявление Дональда Трампа Tampa Bay Times. По мнению 45-го президента США, Рон Десантис дал уклончивый и «неправильный ответ» на вопрос журналиста о его вероятных президентских амбициях.
«Я бы рассказал вам о нем вещи, которые не будут очень лестными — я знаю о нем больше, чем кто-либо — кроме, пожалуй, его жены», — добавил Дональд Трамп. Он также рассказал, что в ходе губернаторских выборов во Флориде в 2018 году он лично посодействовал прекращению кражи бюллетеней на одном из избирательных участков, чтобы господин Десантис был избран на данный пост.
Рон Десантис является одним из наиболее популярных политиков-республиканцев в США, за последние годы приобретшим репутацию резкого критика леволиберальной политики Демократической партии. Результаты проведенных этой весной в США опросов показали, что рейтинги Рона Десантиса и Дональда Трампа, предположительно планирующего объявить о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах в 2024 году, находятся на одном уровне.