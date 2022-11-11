06:37 (мск), источник: ТАСС
Байден заявил, что ждет продуктивной встречи с Си Цзиньпином
Она состоится 14 ноября на полях саммита G20.
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ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден рассчитывает, что его предстоящие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином будут продуктивными.
Во время краткой беседы с журналистами в Белом доме перед вылетом в зарубежное турне Байдена попросили уточнить, ожидает ли он, что встреча с Си Цзиньпином будет продуктивной. «Я всегда считаю, что мои переговоры являются продуктивными», — ответил глава вашингтонской администрации.
Байден отправился в Египет, где примет участие в 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27). Затем он летит в Камбоджу — на встречу на высшем уровне в формате США — АСЕАН и Восточноазиатский саммит. Наконец, президент США посетит Индонезию, чтобы принять участие в саммите Группы двадцати (G20).
Как объявил ранее в четверг Белый дом, встреча Байдена и Си Цзиньпина состоится 14 ноября на острове Бали на полях саммита G20.